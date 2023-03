Mais de 70 celulares são apreendidos na Lemos Brito

Mais de 70 celulares foram apreendidos nesta quinta-feira no módulo cinco da Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador. As apreensões ocorreram durante operação de revista geral realizada pela Secretária de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), através Grupo de Policiais Penais da PLB e o apoio da Companhia de Intervenção e Resgate Prisional (CIRP/PM).

Além dos celulares, os policiais penais encontraram com os presos uma chave de algema, 64 carregadores de celulares, 30 fones de ouvido, seis baterias de celular, um banco de carga, dez facas artesanais, 21 facas industriais, uma faca de caça, sete cadernos com registros criminais, cinco balanças de precisão, drogas (1.338g de maconha, 984g de cocaína, 20g crack), oito isqueiro, uma palmatória, 16 garrafas de bebida alcoólica, um estilingue artesanal, além de R$ 465,00 em dinheiro.

As revistas preventivas têm sido intensificadas pela Seap em todas as unidades prisionais do estado, com o intuito de combater o comando de crimes, intramuros, fora das unidades prisionais.