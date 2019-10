Mais de 70 pessoas morrem após botijão de gás explodir em trem no Paquistão

Setenta pessoas morreram após um botijão de gás explodir em um trem no Paquistão, nesta quinta-feira (31). Outras 44 pessoas ficaram feridas no acidente.

Segundo a ministra da Saúde da província local, Yasmin Rashid, a explosão aconteceu quando passageiros manipulavam o botijão durante o café da manhã. Apesar de serem proibidos, os cilindros de gás são usados por passageiros em viagens longas para preparar refeições.

(Foto: AFP)

"Dois fogões explodiram quando as pessoas estavam tomando café da manhã, [e] a presença de querosene com os passageiros no trem em movimento espalhou ainda mais o fogo", disse o ministro das Ferrovias Sheikh Rashid Ahmed à rede de televisão Geo.

Após a explosão, três vagões pegaram fogo, sendo dois na classe econômica e um na executiva. A explosão ocorreu às 6h30 (hora local, 22h30 de quarta-feira no horário de Brasília), quando o trem chegava à cidade de Liaquatpur, perto de Rahim Yar Khan.

O trem viajava entre Karachi e Rawalpindi, e levava um grande número de peregrinos a caminho de um festival religioso próximo à cidade de Lahore.