Mais de 822 mil pessoas são atingidas pelas fortes chuvas na Bahia

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde nesta quinta-feira (6), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 27.205 desabrigados, 69.132 desalojados, 2 desaparecidos, 26 mortos e 520 feridos. O total de atingidos chega a 822.111 pessoas.
Os números correspondem às ocorrências registradas em 175 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 164 estão com decreto de situação de emergência. O último município decretado foi Mirante.
As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).
Municípios com decreto de situação de emergência:
1.AIQUARA
2.ALCOBAÇA
3.AMARGOSA
4.AMÉLIA RODRIGUES
5.ANAGÉ
6.ANDARAÍ
7.ANGICAL
8.APUAREMA
9.ARATACA
10.AURELINO LEAL
11.BAIXA GRANDE
12.BARRA DO CHOÇA
13.BARRA DO MENDES
14.BARRA DO ROCHA
15.BARRO ALTO
16.BELMONTE
17.BELO CAMPO
18.BOA NOVA
19.BOA VISTA DO TUPIM
20.BOM JESUS DA SERRA
21.BREJÕES
22.BREJOLÂNDIA
23.BRUMADO
24.BUERAREMA
25.CAATIBA
26.CACHOEIRA
27.CAETANOS
28.CAMACAN
29.CAMAMU
30.CANAVIEIRAS
31.CÂNDIDO SALES
32.CARAVELAS
33.CARINHANHA
34.CATURAMA
35.COARACI
36.COCOS
37.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
38.CONDEÚBA
39.CORDEIROS
40.COTEGIPE
41.CRAVOLÂNDIA
42.CRISTÓPOLIS
43.DÁRIO MEIRA
44.DOM BÁSILIO
45.ENCRUZILHADA
46.ENTRE RIOS
47.EUNÁPOLIS
48.FEIRA DE SANTANA
49.FIRMINO ALVES
50.FLORESTA AZUL
51.GANDÚ
52.GONGOGI
53.GUARATINGA
54.IAÇU
55.IBICARAI
56.IBICOARA
57.IBICUÍ
58.IBIPEBA
59.IBIRAPITANGA
60.IBIRAPUÃ
61.IBIRATAIA
62.IBITIARA
63.IGRAPIUNA
64.IGUAÍ
65.ILHÉUS
66.IPIAÚ
67.IRAJUBA
68.IRAMAIA
69.ITABELA
70.ITABERABA
71.ITABUNA
72.ITACARÉ
73.ITAETÉ
74.ITAGI
75.ITAGIMIRIM
76.ITAJU DO COLÔNIA
77.ITAJUÍPE
78.ITAMARAJU
79.ITAMARI
80.ITAMBÉ
81.ITANHÉM
82.ITAPÉ
83.ITAPEBI
84.ITAPETINGA
85.ITAPITANGA
86.ITAQUARA
87.ITARANTIM
88.ITORORÓ
89.ITUBERÁ
90.JAGUAQUARA
91.JEQUIÉ
92.JIQUIRIÇÁ
93.JITAÚNA
94.JUCURUÇU
95.JUSSARI
96.JUSSIAPE
97.LAFAIETE COUTINHO
98.LAGOA REAL
99.LAJE
100.LAJEDÃO
101.LENÇÓIS
102.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
103.MACARANI
104.MACAÚBAS
105.MANOEL VITORINO
106.MARAGOGIPE
107.MARCIONÍLIO DE SOUZA
108.MASCOTE
109.MEDEIROS NETO
110.MILAGRES
111.MIRANTE
112.MUCUGÊ
113.MUCURI
114.MUNDO NOVO
115.MUTUÍPE
116.NAZARÉ
117.NILO PEÇANHA
118.NOVA CANAÃ
119.NOVA ITARANA
120.NOVA VIÇOSA
121.NOVO HORIZONTE
122.PALMAS DE MONTE ALTO
123.PARAMIRIM
124.PARATINGA
125.PAU BRASIL
126.PIRAÍ DO NORTE
127.PIRIPÁ
128.PLANALTO
129.POÇÕES
130.PORTO SEGURO
131.POTIRAGUÁ
132.PRADO
133.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
134.PRESIDENTE TANCREDO NEVES
135.RIACHO DE SANTANA
136.RIBEIRA DO POMBAL
137.RIBEIRÃO DO LARGO
138.RIO DE CONTAS
139.RIO DO PIRES
140.RUY BARBOSA
141.SANTA CRUZ CABRÁLIA
142.SANTA CRUZ DA VITÓRIA
143.SANTA INÊS
144.SANTA MARIA DA VITÓRIA
145.SANTANA
146.SANTANÓPOLIS
147.SÃO FÉLIX
148.SÃO FÉLIX DO CORIBE
149.SERRA DOURADA
150.TABOCAS DO BREJO VELHO
151.TANHAÇU
152.TAPEROÁ
153.TEIXEIRA DE FREITAS
154.TEOLÂNDIA
155.TREMEDAL
156.UBAÍRA
157.UBAITABA
158.UBATÃ
159.URUÇUCA
160.VALENÇA
161.VEREDA
162.VITÓRIA DA CONQUISTA
163.WANDERLEY
164.WENCESLAU GUIMARÃES