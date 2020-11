Mais de 90 concorrentes à Câmara de Vereadores têm candidaturas indeferidas

Um total de 98 concorrentes à Câmara de Vereadores de Salvador tiveram as candidaturas indeferidas até a noite de ontem, aponta levantamento obtido através do sistema usado pelo TSE para divulgação de dados sobre a sucessão municipal. Destes, 50 apresentaram recurso junto à Justiça Eleitoral e permanecem no páreo enquanto aguardam julgamento definitivo. Por partido, o Pros lidera o ranking de candidatos barrados, com 23, quase um terço da chapa com 65 nomes inscritos pela legenda na corrida do Legislativo. Logo abaixo, estão PTC, com 18 indeferimentos; PT e Cidadania, ambos com sete; PTB e Democracia Cristã, com seis; PSD, PMN e MDB, com cinco, quatro e três, respectivamente.

Sopa de letrinhas

Mais 15 legendas tiveram candidaturas indeferidas, incluindo DEM, PSB, PP, PL, PSC, PCdoB, PV, PSL, Podemos e Republicanos. Das siglas de maior expressão, apenas PSDB e PDT ficaram fora da lista de indeferidos. Entre os principais motivos para o veto dos candidatos a vereador na cidade, estão a falta de requisitos legais para registro e a Lei da Ficha Limpa.

Bloco do adeus

Ainda de acordo com os dados disponibilizados pelo TSE, foram registradas 13 renúncias de candidatos à Câmara de Salvador. A tropa inclui o ex-vereador Antônio Carlos Bomba (PP), que exerceu dois mandatos seguidos na Casa, de 2001 a 2008, durante as gestões dos ex-prefeitos Antonio Imbassahy e João Henrique, sendo um pelo PSC e outro pelo extinto PRP.

Bolo no forno

O Instituto Paraná deve divulgar amanhã os resultados de mais uma pesquisa sobre a disputa pela prefeitura de Salvador, encomendada pelo site Bahia Notícias. A nova sondagem, que começou na última segunda-feira e será concluída hoje, trará as intenções de voto a partir de uma amostra feita com 800 eleitores.

Febre de números

Trata-se da terceira pesquisa realizada na cidade desde sexta passada, quando o Ibope previu vitória do candidato do DEM, Bruno Reis, no primeiro turno, com 61% na estimulada - o que representa 67% dos votos válidos. Ontem, a CNN divulgou a sondagem da Real Time Big Data, na qual ele aparece com 57%. Em ambas, Major Denice (PT) está em segundo, com 13% e 12%, respectivamente.

Páginas verdes

Ex-secretário municipal de Sustentabilidade e Inovação e candidato do PV a vereador da capital, André Fraga estreou no universo dos e-books. Em vez de política, a primeira imersão de Fraga na área aborda suas ligações com a conhecida campanha Segunda Sem Carne, que tem o ex-beatle Paul McCartney como um dos porta-vozes mundiais do movimento a favor de uma alimentação sem uso de animais. No livro, Fraga aproveita para apresentar receitas veganas próprias, de entusiastas da campanha e de chefs.

Dois na pista

Entre políticos baianos aliados ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dois nomes despontam como cotados para levar seu apoio na briga pelo comando da Casa se a Justiça mantiver o veto à reeleição no Congresso: Baleia Rossi (MDB-SP) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Nova escola vai garantir 100% de educação integral

Uma nova escola construída em Praia do Forte vai garantir que Mata de São João seja uma das cidades do país a ter 100% de educação integral oferecida pela rede municipal. A construção terá investimentos que podem chegar a R$ 4 milhões, sendo R$ 3,6 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. “Desde o início, logo que assumimos o FNDE, o vereador Alexandre Rossi nos procurou para entender como funcionavam os programas e como poderíamos ajudar Mata de São João. A escola é um grande sonho da comunidade e logo será entregue. Nós devemos muito ao Rossi", afirma Silvio Pinheiro, ex-presidente do FNDE.

A unidade escolar terá 12 salas de aulas, com capacidade para 800 alunos em dois turnos ou 400 em tempo integral. Para conseguir os recursos, o vereador Alexandre Rossi (PSDB) esteve na sede do FNDE por três vezes, em 2017 e 2018. Neste ano, veio a garantia de liberação de recursos para o andamento das obras. Também foram conseguidos recursos de contrapartida da prefeitura local para a instalação de piscina semi olímpica, quadra poliesportiva, dentre outros equipamentos.