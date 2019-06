Mais de cinco mil argentinos não poderão vir para a Copa América

Os cerca de 5.400 torcedores argentinos que têm registros de antecedentes de condutas violentas em eventos esportivos não poderão frequentar os estádios brasileiros durante a Copa América, que será disputada de 14 de junho a 7 de julho.

A decisão faz parte do programa Tribuna Segura, uma das ações de um acordo de cooperação entre Argentina e Brasil. O documento será assinado nesta sexta-feira (31) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a ministra de Segurança do país vizinho, Patricia Bullrich. Na Copa do Mundo realizada no Brasil, em 2014, mais de 100 argentinos foram deportados.

No Mundial da Rússia, em 2018, a lista do programa Tribuna Segura tinha três mil nomes. Um ano depois, cresceu para 5.400. São torcedores de 44 clubes, sendo que o Boca Juniors, com 900, e o River Plate, com 950, são as equipes que têm mais fãs registrados por má conduta.