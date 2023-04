Mais de dois times: Vitória já contratou 24 jogadores em 2023

O Vitória contratou mais de dois times nesta temporada. A Toca do Leão recebeu 24 reforços em 2023. No começo do ano chegaram 13 atletas, mas as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste sinalizaram que o elenco rubro-negro precisava ser encorpado para a disputa da Série B do Brasileiro e a diretoria foi ao mercado. A estreia é no dia 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.

Os laterais Railan, Zeca e João Lucas, os zagueiros Dankler e Camutanga, o volante Pedro Bicalho, os meias Diego Torres, Gegê e Thiago Lopes, e os atacantes Nicolas Dibble, Osvaldo, Léo Gamalho e Wellington Nem já estavam no clube e amargaram os insucessos dos três primeiros meses do ano.

Destes, Dankler já não treina na Toca. João Lucas e Pedro Bicalho também não corresponderam. Entre os mais atuantes está Zeca, titular em todos os jogos deste que chegou ao clube. O lateral de 28 anos defendeu o Vitória em 14 partidas e marcou um gol.

O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Felipe Vieira e Marcelo, os zagueiros Yan Souto e Wagner Leonardo, os volantes Diego Fumaça e Matheus Trindade, o meia Giovanni Augusto, e os atacantes Zé Hugo, Pablo Diogo e Welder foram contratados com o objetivo de suprir as carências do elenco para a Série B e vão vestir a camisa vermelha e preta pela primeira vez no campeonato nacional.

A posição de goleiro foi a que menos recebeu reforços. Ex-Vasco, Thiago Rodrigues está pronto para brigar pelas luvas com Lucas Arcanjo. O prata da casa é o atual titular e recebeu elogios do técnico Léo Condé nas últimas atuações.

O ataque foi o setor mais reforçado, mas ninguém despontou como homem-gol até o momento. Maior contratação da temporada até o anúncio do meia Giovanni Augusto, o centroavante Léo Gamalho foi trazido com o status de goleador, mas ainda não assumiu o posto.

Com as chegadas de Zé Hugo, Pablo Diogo e Welder, o Vitória passa a ter sete atacantes contratados só este ano. Rafinha e Santiago Tréllez são remanescentes do elenco de 2022.

Confira a seguir os 24 jogadores contratados pelo Vitória na temporada 2023:

Goleiro (1)

Thiago Rodrigues

Laterais (5)

Railan

Zeca

João Lucas

Felipe Vieira

Marcelo

Zagueiros (4)

Dankler

Camutanga

Yan Souto

Wagner Leonardo

Volantes (3)

Pedro Bicalho

Diego Fumaça

Matheus Trindade

Meias (4)

Gegê

Diego Torres

Thiago Lopes

Giovanni Augusto

Atacantes (7)

Nicolas Dibble

Osvaldo

Léo Gamalho

Wellington Nem

Zé Hugo

Pablo Diogo

Welder