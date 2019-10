Mais de mil ciclistas representam a Bahia na Brasil Ride

O administrador Ronney Barbosa, 38 anos, encontrou uma forma de se exercitar e se divertir ao mesmo tempo. Ele começou a pedalar há seis anos e vai participar da principal competição de mountain bike das Américas, a Brasil Ride. "A bike virou um estilo de vida pra mim. Eu não gosto de academia e encontrei um esporte que me trouxe vários benefícios, fisicamente e psicologicamente", conta o ciclista amador.

Ronney vai disputar a Maratona dos Descobrimentos, que marca o último dia da competição. Disputada no sábado (26), com largada e chegada em Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, a prova tem 75 km de distância e acontece no mesmo percurso da sétima e decisiva etapa da ultramaratona, principal prova da Brasil Ride, que vem acontecendo desde domingo (20) e reúne as principais estrelas do mountain bike mundial.

"Esse é um diferencial da Brasil Ride, estar entre os melhores. No futebol, tem Neymar, lá tem Henrique Avancini. Ter contato com seu ídolo, referência do Brasil e também com estrageiros é muito bom. Você fica muito próximo deles", pontua o atleta amador, que vai participar do evento pelo segundo ano consecutivo. "É uma prova maravilhosa, onde se tem contato com a natureza e todas as estações estão inclusas. Você sai na chuva, encontra sol, depois chuva de novo, frio, calor e ainda tem o visual", completa.

O ciclista brasileiro que ele tem como ídolo ficou em 5º lugar no evento-teste para a Olimpíada de Tóquio-2020, realizado no início do mês. Henrique Avancini compete ao lado do alemão Manuel Fumic e busca o tetracampeonato na Brasil Ride, após ser campeão em 2013, 2017 e 2018.

NÚMEROS

Ao todo, a 10ª edição da Brasil Ride tem 2.370 competidores. Ronney é um dos 1.020 baianos entre os 1.800 ciclistas que vão participar da Maratona dos Descobrimentos, no sábado. A Bahia também está representada na ultramaratona. Entre os 570 atletas que estão na estrada desde o domingo passado, 496 são brasileiros e, entre eles, 67 são baianos. Kennedi Lago, de Castro Alves, e Ulan Galinski, do Capão, são os que estão apresentando melhor performance. Os estados com maior número de competidores na prova principal são São Paulo, com 118, e Minas Gerais, com 100.

Entre os estrangeiros, os portugueses são maioria. Um dos líderes da ultramaratona, Tiago Ferreira é um dos 20 atletas do país europeu. Os Estados Unidos têm nove representantes, a Alemanha seis, a República Tcheca e a Bélgica têm quatro atletas cada. Já Holanda, Colômbia, Equador e Venezuela têm três competidores. Suíça, França, Áustria, Argentina, Espanha e México têm dois representantes cada. Com apenas um competidor, Itália, Rússia, Dinamarca, Chipre, Costa Rica, Chile e Japão também estão presentes.