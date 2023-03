Mais do que energia, projeto leva esperança para o sertão

A energia renova a vida na Serra do Seridó, sertão paraibano. Por lá, o Complexo Renovável Neoenergia, erguido com um investimento de R$ 3,5 bilhões, faz mais do que colocar no sistema elétrico brasileiro 0,6GW – eletricidade para abastecer 1,3 milhão de residências. Sob aspectos técnicos, o projeto é pioneiro no país e destaca-se pela sinergia entre os ativos dos parques eólico e solar com a linha de transmissão e a subestação, otimizando o uso da rede de transmissão.

Implantação de complexo energético demandou investimento de R$ 1,3 bilhão (Foto: Divulgação)

Pelo lado social, o projeto da Neoenergia, que na Bahia atua com a distribuição de eletricidade, ilumina a vida de muita gente e comprova o impacto positivo que a inserção responsável de um projeto econômico pode ter na vida das pessoas e no ambiente. O município de Santa Luzia, que abriga a maior parte dos equipamentos de produção de energia, quadruplicou o seu PIB per capita de tamanho desde 2010 – passando de R$ 5 mil para R$ 20 mil.

Segundo Laura Porto, diretora-executiva de Renováveis da Neoenergia, a abundância de recursos é o que fez a Neoenergia apostar na região de Santa Luzia, na Paraíba. Ela lembra que a Bahia, assim como outros estados da região Nordeste seguem no horizonte da empresa. Atualmente a empresa possui ativos na região de Caetité, no Sudoeste do estado, e um projeto em desenvolvimento na Serra da Gameleira. "Nós temos 85% do potencial para energias renováveis do Brasil concentrados na região Nordeste e estamos bastante atentos a isso", diz.

Atualmente, a empresa possui parques no Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Paraíba e está concluindo a implantação de um complexo no Piauí, com 576 megawatts de potência, definido como uma "nova fronteira".

Segundo ela, em Santa Rita a empresa encontrou as condições ideais para a implantação de um projeto de produção associada, com o compartilhamento da estrutura de escoamento. "Nós temos o sol gerando energia no período diurno e a geração eólica principalmente à noite. A combinação é perfeita", avalia.

Além de otimizar o uso da rede, a produção associada reduz os custos de implantação dos projetos, explica Laura. "Como as energias são complementares, não é necessário dobrar a estrutura de transmissão", diz.

Os investimentos nas áreas ambiental e social aplicados na Serra do Seridó são um compromisso na Neoenergia em todos os seus projetos, ressalta a executiva. Isso passa desde o trabalho de ouvir a população, quanto ao investimento em capacitação e a contratação de profissionais da região.

"Independente das contratações na construção, ainda tem a questão do arrendamento que aporta um valor para os donos das terras, que são pequenos agricultores", conta. O trabalho passa pela regulamentação fundiária e o pagamento de impostos. "O impacto da regularização é muito grande porque a pessoa passa a ter verdadeiramente a posse da terra e nós apenas alugamos".

"Estes investimentos permitem que toda a região se desenvolva. Nossa preocupação não é apenas de trazer energia limpa e renovável, mas promover desenvolvimento", afirma. Ela cita dados do setor indicando que a cada R$ 1 investido em energia renovável representa um acréscimo de R$ 3 na economia local. "Isso impacta no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos municípios, na arrecadação de impostos e a gente tem uma melhoria significativa na estrutura de serviços e na qualificação das pessoas", comenta.

Durante a inauguração do Complexo Renovável Neoenergia, ontem em Santa Luzia, Inácio Galan, presidente da Iberdrola e do Conselho da Neoenergia, disse que o grupo tem orgulho do impacto que este tipo de investimentos pode gerar. Ele ressaltou o interesse que a Neoenergia tem de continuar como parceira de projetos no setor elétrico brasileiro. "Projetamos investir nos próximos 10 anos R$ 30 bilhões, promovendo desde melhorias de serviços e na oferta de mais instalações renováveis", disse. Ele ainda apontou o interesse da empresa em investir em projetos para a produção offshore (no mar).

Parque solar utiliza compartilha estrutura de transmissão com o eólico (Foto: Divulgação)

Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia, ressaltou o orgulho pelo investimento da empresa num projeto que reúne os pilares da sustentabilidade. "Este complexo traz o nosso pensamento sobre sustentabilidade, ao reunir o equilíbrio financeiro com a entrega de valor para a sociedade, tanto do ponto de vista social quanto ambiental", destacou.

Mais transmissão

Presente à inauguração, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez um importante aceno para o setor elétrico brasileiro. Segundo ele, uma das grandes prioridades do governo federal nos próximos anos é a implantação de um programa que vai garantir R$ 30 bilhões na ampliação das linhas de transmissão nos próximos anos. Atualmente este é o principal gargalo para a ampliação do volume de investimentos em energias renováveis no Brasil.

Silveira destacou o impacto dos projetos renováveis para o país. "O sol e o vento serão os maiores indultores do desenvolvimento do Nordeste brasileiro. O complexo em Santa Luzia é um exemplo do que é possível realizar", destacou, lembrando que o complexo da Neoenergia representa mais de 30% da capacidade de geração de energia do estado da Paraíba. O governador da Paraíba, João Azevêdo, fez coro à necessidade de ampliar a capacidade de transmissão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também esteve na cerimônia deixou o local sem fazer pronunciamento ou dar entrevista.

O presidente da Iberdrola, Inácio Galan, ao lado do presidente Lula e da primeira-dama, Janja (Foto: Gustavo Bettini/Divulgação)

Nova vida

Com a tranquilidade de quem finalmente conseguiu ir para a roça unicamente pelo amor à vida no campo, Seu Piúga desconfiou quando um desconhecido apareceu lhe propondo "colher vento" em suas terras.

"Nessa vida eu já fui vaqueiro, agricultor, já tinha trabalhado de tudo quanto era jeito, agora negócio de colher vento, eu achei que era maluquice", lembra o aposentado de 77 anos, que nasceu Luiz Cardoso, mas é Piúga desde sempre. "Minha vó me deu esse apelido, nunca soube o motivo".

Antes da chegada das empresas de energia eólica na região, o hectare de terra não chegava a valer R$ 200. Hoje, tem relatos de propriedades comercializadas por R$ 10 mil o hectare. Sabe quem não quer saber dessa conversa de vender a terra? Seu Piúga. Depois que arrendou menos de 500 metros quadrados de uma área total de 140 hectares, onde nada mais nascia com força de transformar a realidade socioeconômica, sentiu o sopro do desenvolvimento passar. Continua indo para a roça, na comunidade do Pinga – nome de um olho d'água que nada tem a ver com cachaça – todo santo dia. Não mais para tentar arrancar do chão a sobrevivência.

Arrendamentos trouxeram tranquilidade para a vida de Seu Piúga (Foto: Max Brito/Divulgação)

Baiana de Salvador, a bióloga Vanessa Isis Silva, 41 anos, está desde 2016 trabalhando em Santa Luzia nos projetos socioambientais da Neoenergia. Ela viu acontecer as transformações que aparecem nos indicadores socioeconômicos da cidade. "Não tinha uma pousada, eram apenas dois mercadinhos pequenos. Hoje tem com uma adega", conta. A academia foi reformada para funcionar como um estúdio, onde até hidroginástica está disponível.

"Eu acho que a maior transformação por aqui foi que as pessoas comuns passaram a se interessar pela tecnologia dos aerogeradores", diz Vanessa.

O interesse motivou inclusive a reabertura de um instituto de tecnologia da região, versão local do Ifba.

Tradição viva

A 18 quilômetro de Santa Luzia, as descendentes de Rita Preta tentam manter viva a tradição da mulher que convenceu as outras que viviam no Quilombo do Talhado de que a melhor maneira de manter viva a tradição das louceiras, que arrancam o sustento do barro, do fogo e das habilidades com as mãos. Em parceria com a Neoenergia conseguiram reformular a identidade visual da associação que reúne as artesãs, que ganharam mais visibilidade depois disso. Além disso, a empresa construiu um espaço anexo na associação e exerceu papel central no auxílio para a sobrevivência de aproximadamente 100 famílias na comunidade durante a pandemia.

Girleide Ferreira, 50 anos, assumiu o comando das mulheres depois que Rita Preta morreu aos 95 anos, "de coisas da idade", e a sucessora dela, Maria do Céul, foi vítima de um feminicídio. Todas as quinze mulheres da associação são netas ou sobrinhas-netas de Rita e estão lá para buscar a sobrevivência e também manter vivo o legado da mulher que teve a ideia de sair da comunidade quiombola, afastada da área urbana, para perpetuar uma tradição centenária.

As mulheres estimam vender aproximadamente mil peças de barro por mês, mas no final das contas conseguem uma remuneração inferior a um salário mínimo em determinadas épocas do ano.

"Queremos vender mais para fora porque do jeito que estamos somos dependentes do Bolsa Família para sobreviver", lamenta Girleide.

* O jornalista viajou para Santa Luzia (PB) a convite da Neoenergia.