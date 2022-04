Mais do que um prato de comida, Tereza oferece uma experiência

Os estudiosos do marketing costumam dizer que a Bahia tem poucas marcas comerciais atualmente. E aí, lembram-se daquelas que deixaram de existir, mas se esquecem das que seguem vivas, ou das que foram criadas. Uma delas é Tereza Paim. A chef e empresária diz que o seu nome e a sua fama de grande quituteira baiana é bem maior que ela. “Tem gente que me encontra e diz que vai comer na Casa de Tereza, sem saber que eu sou a própria”, ri.

“O baiano tem muito orgulho do meu trabalho, há um reconhecimento muito forte, tanto que todo mundo quando recebe alguém de fora quer levar em meu restaurante”, destaca.

O restaurante Casa de Tereza, mais bem sucedido empreendimento da engenheira que trocou as telecomunicações pela gastronomia baiana, está completando 10 anos e ela me contou na edição de ontem do programa Política & Economia tanto do orgulho que sente por ter conseguido criado “um espaço único”, quanto dos novos que estão por vir. Entre eles, o Boteco da Tetê, um projeto com a assinatura da cervejaria Bohemia e o apelido da chef baiana.

Hoje, são 43 funcionários na Casa de Tereza, outros cinco na fábrica de condimentos e o boteco já nascerá com 24 pessoas. Do ponto de vista fiscal, os negócios cresceram a ponto de deixar o enquadramento como pequena empresa, conta a empresária.

Para ela, a grande mudança que a pandemia trouxe para quem trabalha com alimentação fora de casa foi o contato digital para iniciar o processo. Segundo ela, até janeiro a demanda estava crescendo dentro das metas estabelecidas. A exceção foi fevereiro, que foi fraco com o cancelamento do Carnaval, mas ela diz que março foi bom e abril deve repetir o desempenho positivo, com o turismo de negócios.

“Nós estamos esperando crescimento para 2022, óbvio que este ano será de crescimento, os eventos estão voltando, somos uma cidade de festa e elas estão retornando”, projeta.

Ela se vê como uma das muitas herdeiras de uma tradição baiana. Aqui, a gastronomia é dominada pelas mulheres. “As quituteiras de sucesso na Bahia sempre foram mulheres. Aliás, nós somos a vanguarda. Obviamente que o universo tem um coisa que a gente não consegue se afastar, se pega muito peso na cozinha, é um trabalho hostil, muitas vezes”, descreve. Segundo ela, essas características, “dentro de uma sociedade machista”.

Mesmo com todas as dificuldades, ela recorda alguns dos grandes nomes que a cozinha baiana imortalizou. “Veja Dadá, é um ícone que não será superada por nenhum homem. Elíbia (Portela), pra mim, é a musa da gastronomia, tinha programa de gastronomia diário antes de qualquer lugar no Brasil. Na Praia do Forte, está lá Dalva, pintando e bordando, em Ilhéus, Dani Façanha e eu estou falando das pontas dos icebergs, porque tem um monte de cozinheiras maravilhosas e chefs bons também. Mas a nossa cara no mundo é a da baiana do acarajé”, resume.

“A Casa de Tereza é muito mais do que um prato de comida. Se você olhar a comida baiana como um prato de comida, você tem muita gente que faz e muito bem e bastante gostoso. Em cada canto dessa cidade tem um que é muito bom”, diz ela, que se define como “comedora do dendê”, sempre a postos para ir a lugares diferentes.

Para ela, o segredo do sucesso está no conceito do espaço. “O nosso negócio não é vender comida, nós entendemos que o nosso trabalho é promover encontros felizes, tendo a cozinha baiana como transverso destes encontros. A comida viabiliza esses encontros”, explica.

No processo, o amor pela cozinha e sonho de viver a partir dela se tornou robusto a partir do estudo e do conhecimento a partir das cozinhas de amigos, conta Tereza. “Aprendi demais nas escolas, primeiro aqui no Brasil, depois em Portugal, porém acredito que o grande aprendizado que tive foi nas cozinhas dos amigos, muitos de renome, como Monica Rangel”, lembra. “Tem gente que resolve abrir um restaurante e olha para o lado pensando que o vizinho é concorrente. Eu penso o contrário, meu vizinho é um agregador, me ajuda a tornar a região atrativa”, pondera.

“Eu não consigo dissociar o meu trabalho da arte, do ambiente artístico. E as pessoas, quando vão a um ambiente artístico, associam a uma coisa cara e que não é para todos. Isso é um estigma que a gente leva”, diz. “As pessoas acham e associam com uma coisa cara, mas caro é algo que você compra e não tem uso. A gente tem um valor, eu sou muito grata à Bahia porque foi aqui que tudo aconteceu”, destaca a baiana de Tanquinho.

A renomada chef de cozinha começou a surgir há pouco mais de duas décadas, com a notícia da gravidez do filho caçula. “Não foi uma decisão muito pensada”, lembra. Mas foi definitiva. A empresa de telecomunicações dela, com filiais na Bahia e em outros estados, acabou sendo comprada pela Telefônica da Espanha e ela se viu viajando bastante para dar suporte à operação. “Eu vivia pelo mundo”.

“Eu sou uma mãe bem dura. Lá no restaurante, temos um programa de filhos, que a gente absorve filhos dos funcionários a partir dos 14 anos. Já chegou gente até com 13 anos”, diz. Segundo ela, às vezes chegam alguns com problemas em suas comunidades. “Eu olho eles nos olhos e pergunto, ‘você vai aguentar?. Se aguentar, vai sair daqui gente’. Eu não crio alisando muito, não”, explica.

Foi só o tempo de esperar o filho nascer e seguir o sonho de criança. “Desde pequenininha, já tinha um banquinho que eu usava para alcançar o fogão”, conta. Em Salvador, desde os 13 anos, ela cresceu, estudou, montou sua empresa e depois partiu para a realização do sonho. Tereza diz que gostava muito do que fazia antes e trouxe de lá conhecimentos preciosos para empreender no universo culinário. “Comecei do zero novamente, mas obviamente a engenharia me ensinou muito sobre planejamento, dos controles, da engenharia de um negócio na área de alimentação. Minha vivência como empresária me ajudou muito”, acredita.

“Mudar de profissão é viver mais de uma vida”, diz. “Quando a vida te dá um dom e você não segue ele, é ele quem te segue. A vida faz sentido a partir disso”.