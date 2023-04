Mais dois adolescentes responsáveis por ameaças a escolas são apreendidos na Bahia

Dois adolescentes foram apreendidos em ações realizadas pela Polícia Civil da Bahia, em Salvador e no interior do estado, nesta segunda-feira (10). Ambos são apontados por envolvimento em ameaças contra escolas. Mais cedo, a polícia informou ter identificado outros dois adolescentes suspeitos.

As apreensões fazem parte da Operação Escola Segura, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O objetivo da operação é prevenir e reprimir ataques nas instituições de ensino em todo o país. Para as suas ações, a Polícia Civil da Bahia destacou equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Polícia Metropolitana (Depom) e de Polícia do Interior (Depin), com o apoio da Coordenação de Inteligência Cibernética (Cyberlab).

Após ameaças contra escolas de Ituberá, na região Litoral Sul da Bahia, equipes da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) e da Delegacia Territorial (DT/Ituberá), apreenderam um adolescente, de 16 anos, com o apoio do CyberLab.

Foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo à ameaça e incitação ao crime, ocorrida por meio de um perfil de rede social. O caso continuará sendo investigado pela DT de Ituberá. Já em Salvador, policiais da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), apreenderam um adolescente no bairro de Cajazeiras, cujo BOC também foi lavrado por infração análoga aos mesmos delitos.

Segundo o coordenador do Cyberlab, delegado Delmar Bittencourt, a colaboração da população é indispensável. “As pessoas podem ligar para o 181, no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), e fornecer informações sem precisar se identificar. Esses dados são importantes contribuições para o nosso trabalho”, comentou.