Mais medalha! Daniel Cargnin derrota israelense e leva o bronze no judô até 66kg

A segunda medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio veio do judô. Na manhã deste domingo (25), o judoca Daniel Cargnin ganhou a medalha de bronze após derrotar o israelense Baruch Shmailov na categoria até 66 kg por waza-ari.

"Desde a pandemia, machuquei duas, três vezes. Não fui para o Mundial porque peguei covid na época. Cheguei a pensar: não está dando certo. Mas me esforcei bastante nesse tempo, fiquei na casa de minha mãe que me deu bastante suporte. Sabe quando não bateu a ficha ainda assim?", contou, em entrevista ao Sportv, após a luta.

Daniel havia disputado a semifinal contra o japonês Hifume Abe ainda neste domingo, mas foi derrotado com o ippon quando restavam um minuto e 35 segundos de combate.

Número 13 do ranking mundial, Daniel foi superior a Mdavieru e mostrou repertório para derrotar o judoca da Moldávia no tempo extra. Antes, na primeira rodada, ele havia eliminado o egípcio Mohamed Abdelmawgoud. O brasileiro se recuperou da covid-19 recentemente e disputa sua primeira Olimpíada.

Com 23 anos, o gaúcho conquistou a 23ª medalha do judô para o Brasil em Olimpíadas. Mais cedo, neste domingo, o Brasil ganhou a primeira medalha em Tóquio: a prata do skatista Kevin Hoefler.