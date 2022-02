Mais motos na PM: frota de veículos da corporação vai passar por modernização

O governador Rui Costa disse à imprensa, nesta quinta-feira (17), que a frota da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) vai passar por uma modernização. Com o objetivo de dificultar fugas de suspeitos, mudanças serão feitas e a principal delas será a inserção de mais motos na frota.

Rui explicou o porquê da alternativa. "Muitas das agressões que a sociedade sofre são cometidas por pessoas de moto, com mais flexibilidade para fugir quando o policial está de carro", falou.

A declaração ocorreu durante uma solenidade de comemoração dos 197 anos da PM-BA na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador. Na ocasião, foram entregues 150 motocicletas e 27 viaturas para a corporação.

Além do aumento no número das motos, a gestão estadual alterou o padrão destas. "Também ampliamos a potência dessas motocicletas, que agora passam a ter 350 cilindradas. Vamos renovar toda frota de motos da PM e treinar policiais para serem mais efetivos no uso delas", completou Rui.