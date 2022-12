Mais que uma zebra: Marrocos encara França e sonha com final de Copa

Há quem diga que grandes equipes e grandes conquistas no futebol são fruto de trabalhos longos, contínuos e bem planejados. É uma verdade para a maioria dos times marcantes na história, mas pode não ser para a seleção do Marrocos, que tem a chance de se tornar uma dessas memoráveis. Enfrenta a França hoje, às 16h, em Al Bayt, pela semifinal da Copa do Mundo, e, quem diria, pode chegar à inédita final.

Apesar de ser a grande zebra do Mundial 2022, a essa altura já não é mais possível atribuir à campanha do país africano apenas sorte de principiante. É preciso exaltar a competência da campanha e do recente trabalho iniciado há três meses pelo técnico Walid Regragui. Cinco jogos, nenhuma derrota, cinco gols marcados e apenas um sofrido (por sinal, foi um gol contra), o que coloca os marroquinos na condição de melhor defesa.

A solidez defensiva talvez seja a chave para explicar como a seleção marroquina chegou tão longe no Mundial e é também o que mantém viva a possibilidade de eliminar os atuais campeões nesta semifinal. Fazendo um recorte desde 1982, quando foi estabelecido o atual formato de disputa, outras seis seleções além de Marrocos passaram das quartas de final tendo levado até um gol.

Polônia (1982), França (1998), Alemanha (2002), Portugal e Itália (ambos em 2006) levaram só um gol em cinco partidas do Mundial. Os italianos já tinham alcançado uma marca melhor em 1990, quando chegaram com a defesa zerada nas semifinais.

O sistema defensivo marroquino merece atenção não só pelo baixo número de gols sofridos, mas também pela capacidade de suportar a pressão dos adversários e tirar disso força para marcar seus gols e vencer os jogos. Foi assim contra a Bélgica na fase de grupos e contra Portugal nas quartas, quando Marrocos usou muito bem os contra-ataques para abrir o marcador (contra a Espanha, nas oitavas, o desenho do jogo foi o mesmo, mas o placar terminou 0x0, e os marroquinos avançaram nos pênaltis).

Para isso, a seleção conta com a habilidade de jogadores que fazem bem a transição da defesa ao ataque, como os laterais Hakimi e Mazraoui - este é dúvida para a semifinal por causa de lesão -, o volante Amrabat e os atacantes Ziyech, Em-Nesyri e Anass Zaroury.

No gol, Marrocos ainda tem o melhor goleiro da Copa até então. Yassine Bounou, que atua pelo Sevilla, da Espanha, foi quem teve a missão de parar os ataques da Croácia, Bélgica, Espanha e Portugal, tendo ainda defendido duas penalidades contra os espanhóis. Dessa vez, contra a França, atual campeã, tem a dura missão de bloquear Mbappé, que divide a artilharia do Mundial com Messi, cada um com cinco gols.

Mudança de rota

Se há um nome para chamar de craque nesse time, é o camisa 7 Hakim Ziyech, que atua pelo Chelsea, da Inglaterra. O atacante pode desequilibrar individualmente e ainda é visto como um amuleto para a equipe. Isso porque a última vez que Marrocos perdeu uma partida com Ziyech em campo foi em 16 de junho de 2019, por 3x2 para a Zâmbia em um amistoso.

Apesar de ter perdido jogos depois, todos foram sem ele. Isso porque o jogador resolveu se aposentar da seleção em fevereiro deste ano, por causa de uma briga com o então treinador Vahid Halihodzic, nascido na Bósnia.

Antes, Ziyech ficou um ano sem ser convocado e o então técnico Halihodzic alegava que ele levava problemas externos para dentro da seleção e que teria inventado uma lesão para não se apresentar em amistosos. Mas a demissão do desafeto em agosto mudou a história do atleta e da seleção marroquina.

O escolhido para substituí-lo é o homem que se tornou o primeiro técnico africano a chegar às quartas de final e à semifinal de uma Copa do Mundo. Verdade que Walid Regragui nasceu na França, mas tem dupla nacionalidade marroquina e seguiu as raízes da família. No começo da jornada futebolística, ainda como jogador (era lateral direito), ele também seguia carreira em Ciências Econômicas e Sociais.

O primeiro passo no futebol foi no Racing de Paris, na década de 1990, e o primeiro título saiu com o Ajaccio, campeão da segunda divisão francesa na temporada 2001/02. Esta campanha teve uma curiosidade aleatória: ele jogou junto com Júnior ”Diabo Loiro”, atacante de sucesso na dupla Ba-Vi na década passada.

Dez anos depois, Regragui integrou a comissão técnica da seleção de Marrocos, mas, antes de assumir o cargo principal, treinou equipes do país, como o FUS Rabat e o Wydad Casablanca, além do Al-Duhail, do Catar.

Foi pelo Wydad que ele se destacou, levantando a taça de campeão nacional e da Liga dos Campeões da África. O título continental veio no dia 30 de maio deste ano e, no final de agosto, Regragui se apresentava como novo treinador do Marrocos para a Copa do Mundo. E resgatou Ziyech para jogar na seleção.

Dura missão

Diante dos atuais campeões do mundo, os marroquinos terão seu maior desafio até aqui. Não só porque a França é uma seleção com grandes jogadores do futebol mundial, mas por mostrar aos adversários que tem um setor de ataque capaz de furar bloqueios bem montados e com atacantes que raramente desperdiçam suas oportunidades. Depois de enfrentar Croácia, Bélgica, Espanha e Portugal, Marrocos terá que ceder ainda menos chances para os franceses.

O duelo da França contra a Inglaterra, pelas quartas de final, deixou outra coisa clara: a seleção francesa não vive apenas de Mbappé. É claro que marcar o melhor jogador francês faz com que o jogo se torne mais equilibrado, visto que os ingleses conseguiram isso durante quase todo o segundo tempo e foram superiores. Mas ainda assim, sob pressão e sem Mbappé brilhando, a França viu em Griezmann, Giroud e Tchouaméni a possibilidade de desafogar e se manter na frente do placar.

Ou seja, a solidez defensiva de Marrocos precisará se provar para frear os talentos da França. Não só em jogadas pelas laterais e em velocidade, onde Mbappé e Dembélé atuam mais, mas também por dentro com Giroud abrindo espaço na defesa e finalizando bem e Griezmann aparecendo como um elemento de superioridade numérica no ataque e ficando desmarcado, o que pode gerar assistências e chutes dele de fora da área.

Individualmente, o encontro mais interessante de observar no jogo será o embate entre os companheiros de Paris Saint-Germain. Mbappé e Hakimi vão ter duelos pelo lado direito da defesa marroquina, esquerdo do ataque francês. Resta saber se quem vai prevalecer é o artilheiro do Mundial que sonha com mais um título ou o defensor que está a um passo de chegar a uma final antes inimaginável.