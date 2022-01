Mais um envolvido em homicídio qualificado de um adolescente é preso

Mais um dos acusados de matar um adolescente de 15 anos em Cruz das Almas, em abril de 2020, foi preso nesta quarta-feira (12) por policiais da Delegacia Territorial da cidade. O menor passou por um tribunal do crime realizado por uma quadrilha após roubar pessoas na localidade de atuação do grupo. Ele foi morto com golpes de arma branca e tiros.

O mandado de prisão por homicídio qualificado foi cumprido no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, localizado no bairro da Pumba. “O crime ocorreu na zona rural da cidade. O menor foi levado para uma emboscada e no local sofreu golpes de arma branca, dois tiros e ainda teve parte de seu corpo queimado. A ação foi filmada e divulgada nas redes sociais, desta forma conseguimos identificar todos os envolvidos”, explicou o titular da DT de Cruz das Almas, delegado Cristóvão Éder.

Com mais essa prisão, quatro já foram autuados pelo crime e estão cumprindo pena à disposição da Justiça, um morreu em confronto com a Polícia Militar e mais três seguem foragidos. O preso desta quarta foi encaminhado para a DT onde foi ouvido e passou por exames de corpo de delito. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.