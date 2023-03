Mais um homem em situação de rua é assassinado a tiros em Feira de Santana

Um homem em situação de rua foi assassinado a tiros, na Avenida Getúlio Vargas, área central de Feira de Santana. O corpo foi encontrado na calçada, em frente a uma clínica. O crime teria acontecido por volta das 4h da manhã. A vítima, identificada como Jean, foi perseguida até o local onde caiu após ser alvejado por vários tiros.

Com este crime, sobe para quatro o total de pessoas em situação de rua assassinadas em Feira de Santana apenas este ano de 2023. Todos são homens. Nos casos anteriores, as vítimas foram atacadas enquanto dormiam.

O primeiro assassinato ocorreu no dia 8 de fevereiro, na Avenida Santo Antônio, no bairro Capuchinhos. Nove dias depois, em 17 de fevereiro, a segunda vítima foi morta na Rua Cristóvão Barreto, no bairro Serraria Brasil. Na mesma rua, a terceira vítima foi assassinada no dia 24 de fevereiro.