Mais um time na briga: Juve quer Messi para formar dupla com CR7

Já imaginou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi jogando lado a lado? Esse é o plano da Juventus. Segundo o jornal francês L'Équipe, a Velha Senhora quer contratar o craque argentino e formar a 'dupla dos sonhos' em seu ataque.

O português foi contratado pela equipe italiana em 2018 junto ao Real Madrid e, com a possível saída de Messi do Barcelona, vê a oportunidade de fechar com o astro e, finalmente, ter enormes chances de conquistar a Liga dos Campeões - competição que venceu pela última vez há 24 anos, em 1996.

"A equipe nove vezes seguida campeã da Itália sonha em formar uma dupla de ataque com Cristiano Ronaldo e Messi, que, juntos, somam 11 Bolas de Ouro. Os dois jogadores sempre mostraram respeito e apreço mútuo, apesar da rivalidade esportiva criada entre ambos. Eles seriam a grande arma da 'Juve' para ganhar a Champions novamente", afirmou o L'Équipe.

Messi e CR7 protagonizaram, por muitos anos, uma rivalidade no futebol espanhol, com o argentino no Barça e o português, até então, no Real. Além disso, eram sempre concorrentes em premiações e, desde 2008, praticamente dominaram o troféu de melhor do mundo - com exceção de 2018, quando o eleito foi Modric. Messi venceu seis vezes (a última, no ano passado) e Cristiano Ronaldo, cinco.

Não será nada fácil para a Juventus, porém, realizar o sonho. O Manchester City é o favorito a ficar com o argentino - e, de acordo com o próprio L'Équipe, o jogador já teria se decidido pela equipe comandada por Pep Guardiola. O PSG é outro clube que planeja contar com o astro em seu time.