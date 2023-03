Mais um vexame: Vitória perde do Nova Iguaçu e é eliminado da Copa do Brasil

Tudo que está ruim ainda pode piorar. Essa é a situação do Vitória na temporada. Eliminado do Campeonato Baiano e em situação complicada na Copa do Nordeste, o time sofreu mais um baque: a queda na primeira fase na Copa do Brasil. O rubro-negro perdeu para o Nova Iguaçu por 2x0 na tarde desta quarta-feira (1º), no estádio Jânio Moraes (Laranjão), e está fora do mata-mata nacional.

O Leão, por estar melhor posicionado no ranking de clubes da CBF, atuou fora de casa, mas tinha a vantagem do empate. A equipe vermelha e preta pareceu se contentar com a situação, e pouco fez.

Já o Nova Iguaçu, que precisava ganhar, foi perigoso no segundo tempo. A pressão foi premiada com um pênalti duvidoso. Léo Índio bateu e converteu, aos 23 minutos. No fim, aos 37, Márcio Duarte fez o dele e decretou a eliminação rubro-negra.

Esse foi o sexto jogo do time com o técnico Léo Condé no comando, sem qualquer triunfo somado: são três empates e três derrotas. Com a queda, o Vitória deixa de ganhar R$ 1,4 milhões - o que receberia se passasse para a segunda fase. Assim, deixa a competição com R$ 1,25 milhão, valor que ganhou pela participação.

O próximo jogo do rubro-negro será o clássico Ba-Vi, pela Copa do Nordeste. A partida será neste domingo (5), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da competição.

Já o Nova Iguaçu vai disputar a segunda fase da Copa do Brasil pela primeira vez na história. O time irá encarar o Nova Mutum-MT, que se classificou após eliminar o Londrina em casa por 4x2, de virada.

O jogo

O Vitória foi escalado com algumas mudanças em relação ao time que empatou em 0x0 com o Barcelona de Ilhéus, pelo Baianão. Lazaroni, que havia sido poupado, voltou à lateral esquerda, e Zeca apareceu pela direita. No meio-campo, Diego Torres foi sacado para a entrada de Gegê. No ataque, Rafinha retornou à equipe, no lugar de Osvaldo.

O primeiro tempo foi morno no estádio Laranjão, sem grandes emoções. Diante de um forte calor no Rio de Janeiro, os dois times pareciam jogar sem ímpeto - e a situação ficava ainda pior diante de um gramado lento, que travava a bola.

Com a vantagem de classificar com um empate, o Vitória passou a etapa inicial cozinhando, deixando o tempo passar. O Leão até teve boas chegadas, mas não conseguia aproveitar. Em uma delas, em contra-ataque aos 18 minutos, Thiago Lopes tocou para Léo Gamalho bater forte, só que a zaga laranja impediu.

Outro lance bom veio aos 28 minutos, logo após a pausa para hidratação. Assim que o jogo foi retomado, o rubro-negro se lançou ao ataque. Thiago Lopes avançou livre e chutou da entrada da área, mas mandou por cima do gol.

Enquanto isso, o Nova Iguaçu tinha mais volume de jogo, mas sem efetividade. Ainda assim, foi perigoso em dois momentos. Aos 5, o Carrossel da Baixada viu Ícaro ficar com uma sobra e bater de primeira, por cima do gol. Aos 47, depois de boa trama no ataque, Luã Lúcio bateu de chapa, de dentro da área, para fora.

A volta do intervalo teve o anfitrião com uma postura diferente. Precisando do resultado para se classificar, o Nova Iguaçu começou o segundo tempo mais ofensivo, se lançando ao ataque.

Aos 2 minutos, a equipe laranja por pouco não abriu o placar. Breno, que havia acabado de entrar, bateu cruzado, com veneno. Mas Lucas Arcanjo se esticou e salvou o rubro-negro. Três minutos depois, o goleiro foi acionado mais uma vez, quando impediu chute de Léo Índio da intermediária.

Já o Vitória perdeu uma incrível chance aos 16 minutos. Zeca deu lindo lançamento para Tréllez, na cara do gol. Mas o atacante tentou limpar o lance para bater, e acabou desarmado.

O rubro-negro, que estava controlando a partida com a vantagem do empate, viu a situação se complicar aos 21 minutos. Luã Lúcio invadiu a área e tentou o chute, mas bateu em cima de Camutanga. Na volta, a bola bateu no braço de apoio de Railan, e o juiz marcou um pênalti duvidoso. Léo Índio cobrou e marcou.

Mesmo com o resultado a favor, o Carrossel da Baixada seguiu na busca por mais gols. Aos 36, Andrey recebeu dentro da área, passou pela marcação, mas desperdiçou grande chance. Sem problema. No minuto seguinte, Breno deu ótimo passe para Márcio Duarte dentro da área. Ele matou no peito e chutou para fazer o 2x0.

No fim, o Vitória se lançou ao ataque, no desespero. Não deu, e a eliminação foi decretada.

FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu 2x0 Vitória - primeira fase da Copa do Brasil

Nova Iguaçu: Max, Bolt, Gabriel Pinheiro, Michel e Bruninho (Márcio Duarte); Léo Índio, Paulo Henrique (Gustavo Nicola) e Ícaro (Breno); Luã Lúcio (Ewerton), Andrey (Gabriel Canela) e Léo Bala. Técnico: Carlos Vitor.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Dankler, Camutanga e Lazaroni (Railan); Léo Gomes, Eduardo e Gegê (Diego Torres); Thiago Lopes (Wellington Nem), Rafinha (Osvaldo) e Léo Gamalho (Tréllez). Técnico: Léo Condé.

Estádio: Jânio Moraes (Laranjão), em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro

Gol: Léo Índio, aos 23 minutos do segundo tempo; Márcio Duarte, aos 37 minutos;

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Cristhian Passos Sorence (trio de Goiás)