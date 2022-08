Mais uma micareta que volta com tudo: a Micarina Meio Norte

Artistas que vão participar da Micarina (Foto: Divulgação)

Entre os dias 14 e 16 de outubro, Teresina, capital do Piauí, será palco da Micarina Meio Norte, uma das maiores micaretas do Brasil. A festa, que foi sucesso nos anos 90 e começo dos anos 2000, voltou ao calendário em 2019 e retorna este ano com uma grande programação. Bell Marques, Claudia Leitte, Léo Santana, Parangolé e Wesley Safadão são as atrações confirmadas nos blocos. No camarote, Durval Lélys, Rafa e Pipo, Banda Eva, Luan Santana, Pedro Sampaio, Ávine Vinny e Eric Land estão entre os anunciados. As vendas para curtir a folia já foram abertas, com lote promocional até dia 27, através do site www.ingresse.com.



Vogue Fashion’s Night Out em Salvador terá show da Cheiro de Amor

O encerramento do Vogue Fashion’s Night Out, que vai acontecer no dia 14 de setembro, no Shopping Itaigara, promovendo as novidades do mundo da moda. Sob o comando da cantora Vina Calmon, o show acontecerá na praça principal do shopping, a partir das 19h. O evento terá pocket shows, wokshops, desfiles, coquetéis, serviços e mimos para os clientes. Contará com convidados e será aberto ao público! O FNO Brasil acorre apenas em shoppings parceiros da revista, e em Salvador acontecerá pela primeira vez em 2022, com exclusividade no

Shopping Itaigara.





Orleans Street Jazz Band (Foto: Danilo Ferrara/Divulgação)

Cultura, gastronomia e Música no Passeio Público

A quinta edição do Festival de Cultura e Gastronomia Tempero Bahia acontece nos dias, 27 e 28, das 17h às 20h, no Passeio Público, localizado ao lado do Teatro Vila Velha. No sábado , quem abre os shows é o grupo Quinteto da Bahia, às 17h. Depois, às 18h30, é a vez de a Orleans Street Jazz Band, de São Paulo, inspirada nas famosas street bands de New Orleans.

No domingo, às 17h, o cantor, compositor e guitarrista Peu Baiano mostra seu projeto musical, que condensa a guitarra baiana, percussão e música eletrônica. Encerrando a programação de shows instrumentais, às 18h30, a Live 7,

formada por George Dias, na programação de samplers, Nilton Azevedo, no saxofone, e Marcio Lima, na percussão.

A programação completa do evento, que é gratuito, pode ser acessada através do site www.temperobahia.com.br ou no Instagram @temperobahiaoficial



Ilê Aiyê no Rio de Janeiro

Que Bloco é Esse? É o nome da festa que o Ilê Aiyê vai realizar dia 15 de setembro, a partir das 20h, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, como um dos projetos selecionados pelo Petrobras Cultural. Referência entre a comunidade negra de Salvador, o Ilê também conhecido como o Mais Belo dos Belos sempre faz bonito no Carnaval.





TUM-TUM-TUM*

Saulo e Lucas (Foto: Divulgação)

1 O cantor Lucas lança, amanhã, sua nova música de trabalho, com participação de Saulo. A faixa Caminho Coração, composição de Tierry, Gigi Cerqueira e Magno Santanna, chega às principais plataformas digitais em áudio e vídeo, este último com imagens dos bastidores da gravação. ”A música fala sobre estar alinhado com seu coração e com sua verdade, com a energia do amor e da leveza. Isso é muito do que busco viver”, diz Lucas.

2 O palco do Projeto Tamar, em Praia do Forte, recebe pela primeira vez a cantora e compositora Mariene de Castro, com o show Maria das Marias, em homenagem às mulheres

do samba. O show acontece amanhã, a partir das 20h, a convite do programa Inspirando Mulheres Empreendedoras Bahia. A noite ainda contará com show de abertura da apresentação cultural Os Paparutos, das Comédias de Dona Edith.

3 Maricenne Costa – A Cantora de Voz Colorida (editora Álbum de Família) é o nome do livro que faz um apanhado das realizações da cantora, que fez parte da bossa nova paulista, mas não ficou só nisso, pois nos anos 1990 fez uma parceria com o grupo de punk- rock Inocentes. Maricenne começou na bossa, ao lado de Alaíde Costa e Claudette Soares, e era elogiada por João Gilberto, que dizia que ela possuía ‘voz colorida’.