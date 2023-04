Mais uma pessoa é encontrada morta após desabamento em Olinda

O Corpo de Bombeiros segue fazendo buscas para resgatar moradores de um edifício de três andares que desabou e pegou fogo, por volta das 22h dessa quinta-feira (27), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, no Grande Recife.

Estão confirmadas as mortes de duas pessoas: um adolescente de 13 anos e um homem de 32 anos. Vários feridos também foram encaminhados para unidades de saúde do Grande Recife.

O desabamento aconteceu em parte do Edifício Lena, localizado na Rua Acapulco. Segundo testemunhas, o a estrutura do prédio estava comprometida há 22 anos. Apesar disso, 16 famílias moravam no local.

O incêndio só foi controlado às 00h49 desta sexta-feira. O número desaparecidos ainda é incerto, mas há informações de pelo menos quatro pessoas ainda sob escombros.

Vítimas socorridas no desabamento em Olinda

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três mulheres e dois homens, cujos nomes não foram divulgados, foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde.

Das vítimas retiradas com vida do local, duas estavam em estado grave e duas foram resgatadas com ferimentos leves.

Duas mulheres, ambas com 25 anos, foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda;

Uma mulher de 30 anos foi levada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista;

Um homem de 44 anos foi encaminhado para o Hospital da Restauração;

Outro homem, resgatado por volta das 8h20 desta sexta-feira, foi levado pelo Samu para uma unidade de saúde ainda não informada.