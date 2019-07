Mais uma vez sem Neymar, PSG vence Sydney em amistoso na China

Em mais um amistoso no qual não contou com a presença de Neymar durante a sua pré-temporada, o Paris Saint-Germain venceu o Sydney FC por 3 a 0, nesta terça-feira, em Suzhou, na China, onde os atacantes Mbappé e Cavani marcaram os dois primeiros gols do time francês no confronto.



Com situação incerta após manifestar o seu desejo de deixar o PSG, o brasileiro já havia ficado fora da partida contra a Inter de Milão, no sábado, em Macau, e também não entrou em campo nos jogos diante dos alemães Dynamo Dresden e Nuremberg, ambos na Alemanha.

A alegação oficial para a ausência do astro do confronto disputado no final de semana passado foi a necessidade de completar a recuperação física após lesão no tornozelo direito, sofrida em amistoso da seleção brasileira contra o Catar, no dia 5 de junho, ainda antes da Copa América.



Novamente sem Neymar em campo, o time parisiense abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo do amistoso desta terça. Depois de receber passe pelo lado esquerdo da grande área, o francês Mbappé finalizou cruzado de primeira para balançar as redes. Pouco depois, aos 43, a equipe comandada por Thomas Tuchel fez o segundo gol com o uruguaio Cavani, que aproveitou um rebote dado pelo goleiro Andrew Redmayne após finalização do espanhol Pablo Saraiva e ampliou.



Na volta para a etapa final do amistoso, o treinador alemão optou por testar uma formação quase totalmente reserva no PSG e só manteve em campo o goleiro Kevin Trapp. E o terceiro gol que fechou o placar da partida saiu apenas aos 43 minutos, por meio de uma jogada que envolveu dois jovens jogadores de 20 anos. O meia francês Azzeddine Toufiqui deu um rápido drible em um defensor pela direita e cruzou para o atacante turco Metehan Guclu dar um belo toque de letra na pequena área para selar o 3 a 0.



O confronto desta terça-feira fechou a preparação do PSG para o seu primeiro compromisso oficial na temporada 2019/2020, que será no próximo sábado, também na China, em Shenzen, onde enfrentará o Rennes, às 8h30 (de Brasília), pela Supercopa da França. Suspenso por agredir um torcedor após a final da última Copa da França, na qual o time de Paris foi superado justamente pelo Rennes, Neymar está fora do jogo.