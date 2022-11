Mais uma zebra! Alemanha perde para o Japão na estreia da Copa

Mais uma zebra foi registrada na Copa do Mundo do Catar. Depois da Argentina ser derrota pela Arábia Saudita, outra campeão mundial perdeu para uma seleção sem título mundial na estreia do torneio. Na manhã desta quarta-feira (23), a Alemanha caiu diante do Japão: 2x1.

No estádio Khalifa, a equipe europeia saiu na frente. De pênalti, Gündogan assinou o primeiro tento do jogo e encaminhou uma narrativa tradicional, já que a Alemanha era tida como favorita do confronto. No entanto, Doan e Asano trataram de roubar a cena.

O primeiro garantiu o empate. O segundo deixou o banco de reservas para sacramentar uma vitória histórica para o Japão. Asano não apenas definiu o marcador como possibilitou a primeira virada do país oriental em Copas do Mundo.

Destaque também para o goleiro Gonda, outro nome do jogo. Ele fez uma sequência de quatro boas defesas e impediu que a Alemanha colocasse a bola na rede mais vezes durante o jogo. A partida também registrou dois gols anulados, um de Maeda pelo Japão e outro de Havertz pela Alemanha.

Vale lembrar que na última edição da Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, a Alemanha foi eliminada precocemente do torneio após derrota para a Coreia do Sul.

Com o resultado, o Japão assumiu a liderança do Grupo E. Os outros dois integrantes, Espanha e Costa Rica ainda se enfrentam nesta quarta-feira. A equipe asiática volta a campo no domingo (27), às 7h, diante da Costa Rica. No mesmo dia, só que às 16h, a Alemanha enfrenta a Espanha.