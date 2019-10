Maisa interpreta vilã pela primeira vez em Ela Disse, Ele Disse

Autora juvenil mais popular do país, Thalita Rebouças já teve livros como Uma Fada Veio me Visitar e Fala Sério, Mãe! adaptados para o cinema. Agora, é a vez de outro sucesso da escritora, Ela Disse, Ele Disse, chegar às telas. Thalita, junto com Tati Ingrid Adão, escreveu o roteiro da produção.

Para estrelar o longa, foi escalada Maísa Silva. A garota, revelada para o país ainda criança, chega à adolescência como uma das mais populares artistas entre os jovens do país. Além de apresentar um talk-show no SBT, é uma digital influencer com mais de 26 milhões de seguidores no Instagram.

Maísa, no entanto, surpreende, já que, desta vez vive antagonista do filme, ao contrário do que aconteceu em seus longas anteriores, em que era a mocinha. A patricinha Júlia, estudante de um colégio de classe alta, faz tudo para ser a garota mais popular da escola. Além disso, vai se empenhar em atrapalhar o namoro de Rosa e Léo, interpretados pelos estreantes Marcus Bessa e Duda Matte.

Ela Disse, Ele Disse estreia nesta quinta (3) nos cinemas nacionais (Foto: Divulgação)

Mas Maísa diz que sua vilã não é tão má assim: “Foi uma decisão da equipe deixar a Júlia mais suave para ser uma vilã bobinha. E eu achei bem legal esse caminho porque ela ficou mais engraçada! Então, é aquela vilã que não é tão malvada, ela só está equivocada”.

No roteiro, está tudo o que faz parte do universo adolescente: brigas, paixões, beijos (gays, inclusive)... Para a direção, foi chamada Cláudia Castro, que estreia no cinema e dirigiu a série Magnífica 70, da HBO. No elenco, uma surpresa: A jornalista Fernanda Gentil atua como a mãe de Rosa.