Maisa Silva conhece Selena Gomez e realiza sonho: "Em êxtase"

Maisa Silva, fã de longa data de Selena Gomez, compareceu a um evento da artista estadunidense em Los Angeles e compartilhou o momento em suas redes sociais.

“Ainda em êxtase e com o coração explodindo de gratidão por esse encontro. Estou sonhando? Obrigada por tudo, Selena Gomez, você é minha maior inspiração. Vou guardar esses momentos para sempre no meu coração”, escreveu em publicação.

No vídeo, ela compartilha trechos da ação, que tinha o objetivo de divulgar uma nova linha de batons da Rare Beauty, marca de beleza da cantora e atriz internacional.

“A Selena sempre trazendo sua filosofia de gentileza e empatia em todos os seus projetos. Esse é apenas um dos motivos pelos quais eu admiro tanto essa mulher. O resto não preciso nem dizer, né? Ela irradia simpatia e luz”, afirmou Maisa.

A apresentadora explicou que manteve segredo para que tudo desse certo. “Usei a filosofia do ‘calada vence’ e, calada, eu venci. Por isso, agora posso compartilhar e agradecer do fundo do meu coração a todos que me apoiam e torcem por mim”, agradeceu.

“Ela ficou sentadinha batendo papo com a gente, agradecendo pela presença, falando sobre o propósito da marca. Nunca vou cansar de elogiar essa mulher. Selena, te amo para sempre”, disse.

Depois que o evento terminou, Maisa Silva ainda registrou o momento em que chorou de emoção após conhecer a cantora.