Maitê Proença comenta sobre romance com Adriana Calcanhotto pela primeira vez

A atriz Maitê Proença falou pela primeira vez sobre o relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto. No ar nas reprises de Vereda Tropical e O Salvador da Pátria, da Globo, Proença disse que “quando puder falar, será falado”.

“As pessoas são pessoas, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, mas também não sei… Às vezes é bom abrir uma frente nova… Não sei se as pessoas incentivam. Porque talvez elas não saibam exatamente que tipo de… Como é a relação… Eu acho que não é hora de falar porque não é hora de falar. Então, acho que algumas áreas da vida da gente têm que ficar preservadas”, disse ela, no canal Rap 77, de Júnior Coimbra. “Quando as coisas ficarem claras, assim que a gente puder falar, será falado. Não tem porque não. Por enquanto, acho que não está na hora!”, completou.

Maitê Proença, que nas suas redes compartilha ensaios de textos sobre figuras da história e da cultura mundiais, disse ainda que se pronunciou a respeito de Adriana Calcanhoto numa publicação artística compartilhada no Instagram: “Eu fiz um poema. Está escrito lá no poema. Aí as pessoas podem ir lá ver. Vão lá olhar o poema e, quem sabe, responde alguma pergunta. Sei lá, né?”.

Em setembro, após ler notícias de que estaria vivendo um romance com Calcanhoto, Maitê escreveu no Instagram: “Tenho um mecanismo meio recorrente: quando minhas intimidades são expostas, me recolho e rearrumo as paredes internas. Ando escrevendo. Talvez saia algo selvagem. Mas tb é possível que tudo vá parar no lixo”.

No domingo (3), Maitê usou o Instagram para parabenizar a cantora que completou 56 anos. O perfil de Calcanhotto postou um vídeo com recados carinhosos da equipe que tem acompanhado ela e a Gilberto Gil na turnê que ambos os artistas estão fazendo pela Europa.

“Já é aniversario de AC na França! Diretamente da tour com Gilberto Gil, não poderíamos deixar de juntar a turma daqui e daí do Brasil para um vídeo de FELIZ ANIVERSÁRIO para essa artista que nos inspira e tanto nos orgulha! Beijo, cantora”, escreveu a assessoria de Adriana, na legenda do post.

Nos comentários, amigos e admiradores famosos da artista deixaram suas mensagens de felicitação – entre eles, Maitê, que disse: “Vivaaaaa! Que o dia seja de LUZ. E o ano inteiro de calor e aconchego”.

Segundo informações do jornal Extra, o namoro de Maitê e Adriana começou numa mansão de frente para o mar, localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O local pertence ao empresário Zé Maurício Machline, amigo de Proença.