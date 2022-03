Maitê Proença sobre Adriana Calcanhotto: 'Gosto de homem, mas gostei dela'

Em reflexão sobre o relacionamento com Adriana Calcanhotto, Maitê Proença afirma que sua "tendência" é gostar de homens, mas não tem crises com o fato de estar com uma mulher:

"Estou me relacionando com uma pessoa que por acaso é mulher. Eu gosto de homem, minha tendência é essa, mas gostei dela e ela gosta de mulher, então...", comentou em entrevista a Quem..

A atriz, cuja peça O Pior de Mim estreia nesta sexta (25), no Rio de Janeiro, diz que montou o texto no início da pandemia: "Eu não colocava o nariz para fora de casa, minha filha carregava minha primeira neta na barriga, era a única pessoa que eu via, quando nos visitávamos, muito raramente, e eu não podia contaminá-la. Estava sozinha e com medo da volta que o mundo deu, do desconhecido, do futuro", relembra....

"Sou uma buscadora do autoconhecimento, é minha praia, com ou sem pandemia. Mas com as fake news em alta, as pessoas enclausuradas e limitadas às mídias sociais — um mundo de gente feliz, repleta de amigos bem-sucedidos — e aos reality shows, com personagens bem pensados para ganhar o milhão, expor o pior de mim seria um antídoto para mentira toda", diz.