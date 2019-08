Maju Coutinho estreia no Fantástico esse domingo (4)

A jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, fará sua estreia como apresentara do programa Fantástico, na noite desse domingo (4).

Ela estará cobrindo as férias da apresentadora oficial, Poliana Abritta, entre os dias 4 e 11 de agosto.

Essa será a segunda promoção de Maju somente em 2019: em fevereiro, ela também estreou no rodízio de apresentadores na bancada do Jornal Nacional.

O público já pode ver uma prévia do desempenho da nova apresentadora do programa semanal. Ela postou uma chamada nas redes sociais, na qual diz "É recomeço. É 'Fantástico'. Neste domingo, depois do futebol, às nove da noite".