Maju Coutinho grava reportagem especial em Cachoeira e prestigia festa em Salvador

Maju Coutinho está na Bahia. A jornalista está na capital baiana desde a última segunda-feira (12), quando participou de um encontro promovido por uma comunidade de leitores do escritor baiano Itamar Vieira. O momento contou com a presença do autor de Torto Arado e aconteceu na Casa do Rio Vermelho, onde viveram os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai.

De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, Maju está gravando uma reportagem especial para o Fantástico. Ela foi ainda até a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na Bahia, acompanhada do escritor Itamar Vieira, além de ter gravado no Convento do São Francisco do Paraguaçu, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano.

Em sua passagem pela Casa do Rio Vermelho, Maju tirou fotos com fãs, recebeu ilustrações com sua imagem e celebrou o dia dos namorados com o marido, o publicitário Agostinho Paulo Moura. “No banquinho do amor da casa Jorge Amado, onde o casal Zélia e Jorge celebrava a união que durou 56 anos”, escreveu a jornalista na publicação em que beija seu companheiro.

Nesta terça-feira (13), dia de Santo Antônio, Maju Coutinho foi até ao bairro do Santo Antônio Além do Carmo para celebrar o santo casamenteiro. A noite foi um encontro de casais: ela estava acompanhada do marido, da jornalista baiana Luana Assiz e da advogada Luciana Andrade. “Encontros e reencontros maravilhosos!”, escreveu a apresentadora da TV Bahia.

*Leia mais em Alô Alô Bahia