Majur se casa com o coreógrafo Josué Amazonas em Salvador; veja fotos da festa

A cantora Majur e o bailarino Josué Amazonas trocaram alianças em uma cerimônia cercada de romantismo na tarde desta segunda-feira (26), na Praia do Flamengo, em Salvador. O casal de baianos já havia realizado uma cerimônia civil no início de agosto, na Gamboa, lugar favorito de ambos na capital baiana.

A cerimônia religiosa, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, reuniu familiares e amigos mais próximos do casal, muitos deles famosos, como Gaby Amarantos, Tia Má, Sulivan Bispo, Hiran, Vitor di Castro, Bielo Pereira, Tertuliana, de A Travestis, Giovanna Heliodoro, Tatau, Uriass, Tassia Reis e Xamã.

A artista usou um vestido modelo sereia com calda longa para fazer sua entrada ao som da marcha nupcial de Mendelssohn. Usando pink, Liniker cantou para os noivos e convidados. A banda feminina Didá também se apresentou. O bufê foi assinado pelo chef Vini Figueira, que criou um menu com toques da Bahia para mostrar um pouco da culinária baiana para os convidados que vieram de fora.

​O pedido de noivado foi feito há pouco mais de um ano, no dia 28 de junho de 2021, Dia do Orgulho LGBTQIA+, meses antes da cantora ser capa da Vogue Noiva.​

