Make básica valoriza beleza preta natural no Verão

Falar de dendê também é falar de natureza, ancestralidade, raízes e encontro com o que é genuinamente nosso. O ouro da Bahia é oleoso e tem cores que vão muito além do dourado. Em seu ciclo de vida o dendê tem vários tons, que vão de cores mais terrosas como o marrom e passam por amarelo, vermelho, laranja... o frutinho pequeno tem história.

Produtor de moda do Afro Fashion Day, Fagner Bispo decidiu junto à equipe de maquiagem, formada por Dino Neto e Romário Aragão, que desta vez a beleza natural dos modelos seria valorizada. Por conta disso, os tons nude foram muito utilizados. Diferente de outras edições do Afro, não vimos tantos batons e sombras coloridos. Não: as cores mais marcadas ficaram por conta das roupas, que carregaram toda a paleta de cores do dendê.



“A gente trabalhou com a beleza natural, uma beleza sem muito excesso de maquiagem para valorizar a beleza natural do modelo. A gente só fez alguns pontos de brilho com gloss para fazer a relação com o óleo de dendê, o azeite. A pele foi bem natural”, destaca Fagner Bispo.

Dino Neto, por sua vez, ressalta o desejo de realçar a pele dos modelos e conta algumas estratégias para isso: o grande aliado da vez foram o glow e o gloss. Boa parte dos modelos tomou um verdadeiro banho de glow para que a pele ficasse bem brilhosa. Os olhos e os lábios, por sua vez, foram banhados com gloss.

“Usamos dendê na parte de brilho, não de cor. Todas as roupas tinham a variação do dendê. Colocamos a oleosidade, o brilho na pele natural, quisemos realçar a beleza da pele negra. Em vez de cor, para dar a oleosidade, usamos gloss na boca e nos olhos. Muito rímel, nada de delineador, marcamos a sobrancelha com uma leve luminosidade”, explica o maquiador.

Um dos modelos da equipe de Vivaldo Marques que trabalhou no Afro, Willy Montenegro conta que gosta de dar um close e que contou com as tranças e roupas, que batizou de “bafônicas”, para conseguir seu objetivo. O modelo aprovou a maquiagem, apontando que o trabalho de Dino e Romário valorizou bastante sua beleza.

(Foto: Edgar Azevedo)

Faça em casa

As dicas de Dino Neto para o Verão já são uma marca registrada do Afro Fashion Day. Para essa temporada, o maquiador sugere usar e abusar das cores do dendê. E, pegando o gancho do que foi feito durante a produção do Fashion Film, valorizar muito seu própria tom de pele.

“A dica que eu vou dar não fui usada no vídeo nem na foto, mas é usar o batom com de cores do dendê, que vai do laranja ao amarelo. Muito rímel, nada de blush e uma cor da cartela do dendê pra dar close no Verão, aquela coisa bonita, chamativa, que valoriza bem a pele”, indica Dino Neto.

O maquiador elaborou um passo a passo para você fazer a sua própria make e arrasar durante o verão. Você vai precisar de: Hidratante Facial, Pré-primer, Base, Pó, Bruma fixadora (Glow), Sombra, Gloss e Rímel. Confira abaixo, já sabendo que o primeiro passo de todos é limpar a pele direitinho:

1 - Um hidrante facial espalhado de maneira bem uniforme no rosto

2 - Aplique o Pré Primer em todo o rosto e aguarde 5 minutos para o próximo passo.

3 - Passe a Base, de preferência mate.

4 - Aplique a Bruma fixadora tipo glow no rosto todo.

5 - Aplique o pó, de preferência com pincel. Deve ser uma camada fina só pra da uma secadinha na base. Afinal de contas é verão e não precisa de uma camada tão densa.

6 - Borrife a Bruma fixadora glow com com partículas de cor tipo Browze. (Borrifar com vontade de gastar)

7 - Passe uma sombra de cor Naylon embaixo da sobrancelha, pouquíssimas quantidade só pra da uma luz.

8 - Gloss nas pálpebras (não precisa encostar nos cilios)

9 - Rímel, rímel, rímel, rímel e mais rímel.

10 - Blush tipo Browze. (Blush opcional)

11 - Use algum pré Primer labial ou hidratante labial. Aguardar 5 minutos é aplicar o gloss é mais gloss, e depois gloss de novo.

