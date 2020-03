Maldição? Em 1940, Olimpíada que seria em Tóquio foi cancelada

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a realização da Olimpíada de Tóquio está ameaçada. O evento teria sua abertura no dia 24 de julho e, apesar do Comitê Olímpico Internacional insistir que é possível mantê-lo na data, atletas e dirigentes esportivos pedem pelo seu adiamento. Há pouco mais de 80 anos, uma situação parecida aconteceu - e também envolvendo a capital do Japão.

A cidade de Tóquio estava prevista para receber a edição de 1940 dos Jogos. Mas, dois anos antes, em 1938, um confronto armado aconteceu entre o país e a China. O Japão então, deu adeus ao sonho de organizar a Olimpíada e abdicou de sediá-la.

Naquela época, a solução encontrada foi uma transferência do evento para Helsinque, na Finlândia. O local, porém, também não recebeu os Jogos. No ano seguinte, 1939, foi iniciada a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história da humanidade.

Aí, mais uma coincidência, dessa vez envolvendo o Comitê Olímpico: mesmo com o motivo tão grave para a Olimpíada não ser realizada, o COI garantia que iria acontecer. Somente em maio de 1940, com a II Guerra em andamento por nove meses (começou oficialmente em setembro de 1939) é que o evento - que aconteceria em julho - foi cancelado. Assim, ganhou o apelido de The Missing Games’ (Os Jogos Ausentes).