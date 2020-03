Maldição? Há 80 anos, Tóquio abria mão de sua primeira Olimpíada

Por causa da pandemia do novo coronavírus, Tóquio teve que desistir de sediar a Olimpíada em 2020. O evento não foi cancelado, mas, marcado inicialmente para acontecer entre 24 de julho e 9 de agosto deste ano, acabou adiado. Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), irá para "uma data posterior a 2020, mas não depois do verão de 2021 [entre junho a setembro]". O curioso é que, há cerca de 80 anos, a capital do Japão também passava por frustrações com os Jogos.

A edição de 1940 da Olimpíada seria disputada, inicialmente, em Tóquio. Seria a primeira vez que o evento aportaria na Ásia, conquista de uma candidatura que começou em 1932, como parte de uma estratégia imperalista nacional. Em 1931, o exército japonês tinha invadido a Manchúria e queria seguir dominando a parte ocidental do continente. E sedar o maior evento esportivo do mundo seria uma maravilhosa forma de exibicionismo.

Assim, para a candidatura, o país teve o apoio de Jigoro Kano, patrono do judô moderno, e de Benito Mussolini, líder da Itália fascista, que negociou com o Japão que abençoaria a realização da Olimpíada de 1940 por lá e, em retorno, os japoneses apoiariam Roma na edição de 1944. Em 1936, em Berlim, aconteceu a votação, com Tóquio ganhando por 37 votos sobre os 26 do segundo colocado, Helsinque, na Finlândia.

O Japão, então, passou a se preparar para abrigar os Jogos, com planos de construção de um estádio e data de abertura do evento para 21 de setembro de 1940. Eis que, em 1937, o país invadiu a China e começou um confronto que só acabaria em 1945.

Aí, mais uma coincidência, dessa vez envolvendo o Comitê Olímpico. Mesmo com o Japão estando em guerra, o COI garantia que a Olimpíada iria acontecer. O mundo inteiro sabia que sua realização era impraticável - e o estádio que era para ser construído teve que ser deixado de lado pois faltava aço, material usado muito nos confrontos. Ainda assim, o Comitê batia pé firme.

O anúncio inevitável veio no dia 15 de julho de 1938: o evento não seria mais em Tóquio. Porém, o COI não estava cancelando o projeto, e sim mudando de sede - agora, iria para a candidatura vice-campeã, Helsinque.

Só que, em setembro de 1939, começava, oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E, mais uma vez, o Comitê se mostrava cabeça dura. Mesmo com o maior conflito armado da história da humanidade em andamento por oito meses, o COI só desistiu de realizar os Jogos em maio de 1940 - o evento seria disputado em julho daquele ano. A edição da Olimpíada, aliás, ganhou o apelido de 'The Missing Games’ (Os Jogos Ausentes).

O evento também foi suspenso em 1944 e só voltou em 1948, em Londres, sem a presença do Japão e nem da Alemanha. Assim, Tóquio só sediou sua Olimpíada, finalmente a primeira na Ásia, em 1964. Uma edição que foi lembrada pelo país em sua candidatura para 2020 - 'esquecendo' toda a confusão de 1940.

Agora, oito décadas depois da primeira crise 'Japão x Jogos Olímpicos', vem a segunda experiência frustrada. Mas, dessa vez, por uma guerra contra um vírus mundial.