Malê Debalê sedia terceira seletiva de modelos do Afro Fashion Day

A terceira seletiva de modelos do Afro Fashion Day já tem data e local para acontecer. Nesta quinta-feira, 5, o bloco afro Malê Debalê abrirá as portas de sua sede em Itapuã (Alto do Abaeté, s/n) para receber os candidados à modelo da passarela mais negra do Brasil. A temporada de busca por talentos para desfilar no evento realizado pelo CORREIO começou há duas semanas e já passou pela sede do Olodum, no Pelourinho, e na Ribeira, tendo o Mercado Iaô como local e os Filhos de Gandhy dando nome à etapa.

Para participar da seletiva basta se inscrever previamente no link bit.ly/afdseletivas2019, ter entre 13 e 24 anos e morar em Salvador ou Região Metropolitana.

Afirmação identitária

Fundado em Itapuã, em 1979, o Bloco Malê Debalê completa este ano 40 anos de existência. Criado como um espaço de afirmação identitária para jovens negros, ninguém imaginava que o projeto fosse conquistar o mundo: México, Estados Unidos, e é claro, o continente africano, foram alguns dos lugares pelos quais já passou. Com apresentações que enaltecem e empoderam a cultura negra e africana, o bloco foi nomeado em homenagem aos negros muçulmanos que, em 1835, realizaram a Revolta dos Malês na Bahia; acrescido a isso, a palavra “Debalê”, que representa positividade, atribuindo força poetica ao bloco: o de lutar com glória e alegria.

Em 2019, como parte de sua celebração de quatro décadas, o Malê Debalê inicia uma nova incursão na conquista do empoderamento: a participação no Afro Fashion Day. Criado em 2015, a iniciativa do Jornal Correio busca todos os anos futuros nomes da moda negra, revelando-os para o mundo em um evento que promove a diversidade e a oportunidade para jovens negros. Esse ano, o tema do AFD é a importância e exuberância dos blocos afro. Para isso, o Correio está se aliando ao Malê para realizar a terceira seletiva de modelos.

Como prova da união entre os dois núcleos, a comissão da seletiva será formada tanto por membros do Correio quanto do bloco. Gabriela Cruz, editora de Conteúdo de Projetos do Estúdio Correio, se alia a Jean Nogueira, estilista do Malê Debalê para eleger alguns dos talentos que irão compor o Afro deste ano. O júri fica completo com a presença dos estilistas Alex Millany e Cyntia Paixão.

Para mais informações sobre as próximas seletivas do Afro Fashion Day e sobre o Bloco Malê Debalê no geral, basta acessar os link https://www.correio24horas.com.br/afrofashionday/ e http://www.maledebale.com.br