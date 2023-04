Maloca Green: coletivo promove ações para dar protagonismo a povo negro e LGBTQIA+

Salve, maloca. E aí, maloqueiro. Estas e outras saudações corriqueiras dentro do Guini, em Pernambués, deram origem ao coletivo que já tem seis anos de história e uma série de ações voltadas para o bem-estar da comunidade: ações para levar felicidade e representatividade para jovens pretos e pretas de Salvador.

Assim nasceu o Maloca Green, uma iniciativa da produtora Vitória Cardoso, que hoje conta com uma rede de colaboradores atuando juntos e pensando em iniciativas com foco no tripé felicidade, bem-estar e representatividade para a juventude negra da cidade.

O projeto atua como uma produtora e uma marca, e se divide em diferentes frentes: Maloca Beach (ações direcionadas à praia, com festas e linhas de moda praia); Maloca Green (festas com temas da black music, que já teve edição sobre pagode baiano e uma sobre o baile funk Furacão 2000); o Maloca Winter (voltado pra responsabilidade social, evento para arrecadar roupas de frio, e doar a pessoas em situação de rua); Maloca Made In Favela (evento literalmente dentro de uma favela, fora do centro e de locais de fácil acesso para que as pessoas saiam do conforto do normal e conheçam a realidade de uma maloca). No ano passado houve edição na comunidade Polêmica, em Brotas.

Por fim, entre as ações da iniciativa também marca presença o Maloca Green Shop, que já lançou sua primeira coleção; e o Malocast - o podcast do maloca, que está no radar do projeto.

Negócios na periferia

“O projeto hoje se sustenta através de pequenos patrocínios, principalmente por estarmos fora do eixo em relação a território de grandes marcas. Então, sempre estamos em contato com as marcas para realizar a captação”, explica Vitória Cardoso, fundadora do coletivo.

“Além disso, escrevemos muito editais, recentemente fomos aprovados no edital Elas Periféricas, onde recebemos o valor de 20 mil pra fortalecimento institucional” conta. Com a grana, foi possível a criação de CNPJ, o registro da marca, compra de um notebook e de som para os eventos.

“Foi o que organizou e proporcionou mais autonomia ao coletivo. Fora essas duas vertentes, contamos também com o apoio de comerciantes locais”, ressalta Vitória, que defende o intercâmbio entre negócios da periferia, fazendo o dinheiro girar entre pessoas pretas.

Atualmente, o coletivo é composto por Vitória Cardoso; Ivana Victoria (diretoria financeira e produção executiva); Aíla Oliveira (responsável pela captação e editais); Julia Bonfim e Salk Soares (produção geral); Douglas Suede (mestre de cerimônia) e Matheus Santos (fotógrafo e videomaker).

Com suas iniciativas, sonhos e realizações, Vitória aponta que o Maloca se posiciona em Salvador com o objetivo de estimular o protagonismo de mulheres pretas, pessoas LGBTQIAP+ e artistas independentes da cidade.

“Eu penso muito no reconhecimento mundial, mas para além dos olhares de fora, quero muito ter um local físico, uma sede, onde a gente possa ofertar e gerar empregabilidade, empreendedorismo, oficinas formativas na área da cultura, esporte e lazer, autonomia pra jovens e adolescentes do bairro de Pernambués, onde nasci e me criei, e nas principais periferias de Salvador”, projeta Vitória. Sonhar e realizar é a lei da Maloca.