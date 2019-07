Malokera: Ludmilla grava clipe de música com parceiros internacionais

A nova música de Ludmilla ainda nem saiu e já está tomando conta das redes sociais. Malokera é o nome da faixa, feita em parceria com o também funkeiro MC Lan e os internacionais Skrillex, TroyBoi e Ty Dolla Sign. Na tarde de quarta-feira (24), Ludmilla se reuniu com MC Lan, no Rio de Janeiro, para a gravação do clipe dirigido por Guilherme Valente.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

O single tem sido assunto recorrente nas redes sociais dos artistas. Recentemente, Skrillex mostrou um trecho da música em seu Instagram Stories. “Se eu bater no chão, vai rolar explosão”, diz a letra. Ludmilla repostou com a frase “hit mundial chegando”. Skrillex é um DJ e produtor oito vezes premiado no Grammy, e essa é a primeira vez que trabalha com artistas brasileiros.

Mc Lan, por sua vez, publicou um trecho de uma apresentação com a legenda: “ISSO PORQUE A #MALOKERA NEM SAIU AINDA HEIN“.

Apesar de cantar em português, Malokera aproxima ainda mais Ludmilla do mercado internacional. Vale lembrar que a cantora também está preparando um funk que deve misturar português e espanhol. No início do ano ela se reuniu com o produtor uruguai Cabrera para gravar a música que deve se chamar Rainha da Favela.



MC Lan é conhecido pelo hit Rabetão, além de ter gravado Sapequinha com Lexa. o DJ Skrillex já produziu estrelas internacionais como Justin Bieber e Jennifer Lopez. A capa do single também já foi divulgada por TroyBoi, que completa a parceria.

(Foto: Reprodução/ Instagram)