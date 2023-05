Malta critica repercussão do caso Vini Jr: 'Cadê defensores dos macacos?'

O senador Magno Malta aproveitou a sessão do senado federal desta terça-feira para se posicionar sobre mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior na Espanha. De acordo com o parlamentar, a imprensa brasileira usa da imagem de vítima do atleta para ganhar audiência.



"As emissoras ficam com esse assunto desde ontem, reverberando, 'revitimizando' ele, porque o assunto dá Ibope pra eles ganharem mais patrocinadores. É uma 'descaração' isso. Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto, veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Tudo que você pode imaginar ele tem", disse Magno Malta durante seu momento de fala nesta terça-feira.

“Cade os defensores da causa animal que não defendem os macacos? Os macacos estão aí expostos” - senador Magno Malta sobre o caso de racismo contra o jogador Vini Jr na Espanha



pic.twitter.com/uTRo2ixQX1 — William De Lucca (@delucca) May 23, 2023

Ainda comentando o caso de racismo do jogador do Real Madrid, Magno Malta buscou se colocar no lugar do atleta e deu a sua alternativa para que o atacante superasse mais um episódio de discriminação. "Eu, se fosse jogador negro, entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços. Dava um beijo nela e falava 'olha como não tenho nada contra branco. Eu ainda como'", finalizou o parlamentar.Desde o domingo, dia em que aconteceu o episódio mais recente de racismo contra o brasileiro, o governo brasileiro cobra explicações sobre os seguidos casos de discriminação no futebol espanhol. Além disso, os patrocinadores de LaLiga cobraram a organização do campeonato de novas ações.ENTENDA O CASOO brasileiro Vinícius Júnior foi mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Parte da torcida do Valencia, que enfrentou e venceu o Real Madrid no domingo por 1 a 0, gritou insultos racistas direcionados ao jogador brasileiro no segundo tempo da partida, que foi paralisada e depois retomada pelo árbitro por causa das ofensas.Nos acréscimos, o brasileiro, revoltado e desestabilizado pelos rivais, foi expulso depois de se desentender com o atacante Hugo Duro, em quem acertou o braço. Ele levou cartão amarelo, mas após revisão do lance pelo VAR, foi expulso pela arbitragem.O episódio gerou revolta no Real Madrid, cujo técnico Carlo Ancelotti dedicou sua entrevista coletiva inteira para falar sobre o caso de racismo ao fim da partida. A polêmica aumentou em seguida quando o presidente da LaLiga, Javier Tebas, criticou Vinícius por ter reclamado da postura da entidade diante dos casos de racismo.São muitos os episódios de preconceito racial contra Vini Jr. Recentemente, o brasileiro depôs na Justiça espanhola no âmbito do caso em que foi xingado de "macaco" por um torcedor do Mallorca em fevereiro deste ano. "Não foi a primeira vez nem a segunda nem a terceira. O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas", afirmou o atleta em seu perfil no Twitter.O brasileiro ainda alertou para a imagem que a Espanha passa para o exterior ao permitir que tais ataques aconteçam na maior competição esportiva da nação. "Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas "