Maluma afirma que Neymar 'tirou' namorada dele após modelo ter affair com jogador

O cantor Maluma, que ficou conhecido por fazer um clipe com Anitta, decidiu comentar pela primeira vez sobre o fim do namoro com a modelo Natalía Marulích, com quem ficou dois anos. Segundo ele, a moça teria terminado o relacionamento para ficar com o jogador Neymar.

Em conversa ao canal Alofoke, no YouTube, Maluma "brincou" sobre essa situação, mas acabou voltando atrás. "Sim, Neymar tirou minha namorada de mim", falou o cantor. No entanto, segundos depois, ele negou a informação.

Maluma e Natalía se conheceram durante as gravações de "Felices los 4", música que virou febre em 2018. Março de 2020, Natalía foi capa de uma revista ao lado de Neymar, o que aumentou os rumores de uma possível ficada entre os dois.

Os boatos aumentaram após a modelo comentar em uma foto do brasileiro afirmando que ele era "o mais lindo do mundo", recebendo um emoji de carinha apaixonada do famoso.