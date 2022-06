Maluma posta foto pelado e fãs enlouquecem: "Queria ser uma mão"

O cantor colombiano Maluma surpreendeu os fãs ao publicar uma foto, nesta quinta-feira (9), em que aparece pelado na frente de um espelho. Na imagem, o cantor tampou as partes íntimas com um emoji de coração enquanto é abraçado por uma mulher, que está com uma das mãos estrategicamente posicionada.

Na área de comentários, os fãs se empolgaram com a imagem. "Queria tanto ser uma mão", disse um deles. "Você conquistou meu coração", falou outra. "Deus tem suas favoritas", brincou um internauta. "Quem é essa?", perguntou um usuário.

Em outra publicação, feita na terça-feira (7), ele aparece com uma mulher, cuja identidade não foi revelada. Os fãs do colombiano afirmam que as publicações são para promover seu novo trabalho, já que ele ainda estaria namorando Susana Gomez.