'Malvada', de Zé Felipe, é o clipe mais visto no Youtube em 2022

Assim com a plataforma de streaming musical Spotify, o Youtube divulgou listagem com os videoclipes mais vistos no ano de 2022. Zé Felipe aparece três vezes no ranking brasileiro, alcançando a primeira posição com o clipe de “Malvada”.

Filho do sertanejo Leonardo, o clipe da música de Zé Felipe foi lançado na plataforma em janeiro deste ano e contabiliza mais de 260 milhões de visualizações. “Malvada” tem participação da influencer Virginia, esposa de Zé Felipe, com quem tem duas filhas: Maria Flor e Maria Alice.

Além de “Malvada”, o cantor também aparece no terceiro lugar com "Vontade de Morder", parceria com a dupla Simone e Simaria, e no nono lugar com “Depende (Se quer saber se eu tô solteiro)", colaboração com DJ Guuga e Wesley Safadão.

Conheça os 10 vídeos mais vistos no Youtube Brasil em 2022:

1. "Malvada", de Zé Felipe

2. "Termina Comigo Antes", de Gusttavo Lima

3. "Vontade de Morder", de Simone & Simaria com Zé Felipe

4. “Pipoco", de Ana Castela ft. Melody e DJ Chris no Beat

5. "Balanço na Rede", de Matheus Fernandes e Xand Avião

6. "sentaDONA (remix) s2", de Luísa Sonza com Davi Kneip, Mc Frog e Dj Gabriel do Borel

7. "Comunicação Falhou", de Mari Fernandez com Nattan

8. "Seu Perfil", de Henrique e Juliano

9. “Depende (Se quer saber se eu tô solteiro)", de DJ Guuga, Wesley Safadão e Zé Felipe

10. "Botadinha Saliente", de MC Rogerinho