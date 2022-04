MAM abre inscrições para oficinas culturais; confira opções

As inscrições para as ‘Oficinas do MAM’, do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Bahia), começam na próxima sexta-feira (15) terminando no dia 25, uma segunda-feira.

São oferecidos três cursos presenciais com seis especialistas nas suas áreas: ‘Pesquisa e Processo de Criação’ com a artista Goya Lopes. Clique nos links para fazer a inscrição.



‘Audiodescrição (AD) nas Artes Visuais – Arte para Que/m’ com a professora doutora da UNEB, Sandra Rosa, o consultor em audiodescrição, Ednilson Sacramento, a doutora em Educação/UFBA, Deise Medina, e a doutora em Arquitetura/UFBA e curadora, Alejandra Muñoz; e, por fim, o curso ‘Como existir entre mundos’ com o artista Caetano Dias.

As inscrições são gratuitas e o MAM-Bahia fará contato com os selecionados através de e-mail, mas os aprovados nos cursos devem proporcionar contrapartidas ao museu: nas Oficinas de Goya Lopes e Caetano Dias, os selecionados devem participar da experiência de monitoria de exposições do MAM, e na Oficina de Audiodescrição será necessário que os alunos selecionados produzam audiodescrições para a exposição ‘Encruzilhada’ que estará aberta gratuitamente até agosto no MAM-Bahia, sempre de terça a domingo, das 13h às 18h.

A Oficina de Goya Lopes terá duração de um mês, sempre às sextas-feiras das 14h às 17h (3 horas/dia). Podem se inscrever estudantes de arte e pessoas que desejam experimentar o fazer artístico, sempre acima de 18 anos de idade. A Oficina de Caetano Dias também terá duração de um mês, sempre às quartas-feiras, das 14h às 17h (3 horas/dia) voltada para o mesmo de público do curso de Goya Lopes.

Já o curso de ‘Audiodescrição’ acontecerá em três módulos entre maio e dezembro deste ano, sendo o Módulo 1 de 3 de maio a 30 de junho (terças e quintas), o Módulo 2 de 2 de agosto a 27 de setembro (terças-feiras) e o Módulo 3 de 8 a 29 de novembro (terças-feiras).

Este curso é voltado para audiodescritores, roteiristas, comunicadores, artistas e profissionais interessados em audiodescrições para arte.

Oficinas

No ano passado foram realizados nove cursos também gratuitos nas Oficinas do MAM com artistas como J.Cunha e o fotógrafo Christian Cravo, dentre outros professores. Historicamente as ‘Oficinas do MAM’ são parte fundamental do museu que foi pensado e projetado originalmente pela sua primeira diretora Lina Boa Bardi (1914-1992), como um museu-escola.

Nas suas próprias palavras, Lina dizia que “O museu moderno tem que ser um museu didático, tem que juntar à conservação a capacidade de transmitir a mensagem que as obras devem ser postas em evidência que diríamos quase da função didática (...). O complicado problema de um Museu tem que ser hoje enfrentado na base ‘didática’ e ‘técnica’. Não se pode prescindir dessas bases, para não cair em um museu petrificado, isto é, inteiramente inútil (1958).”.