Man. United leva gol nos acréscimos e perde a primeira no Inglês

Com um gol sofrido nos acréscimos e um pênalti perdido por Rashford, o Manchester United conheceu, neste sábado (24), a sua primeira derrota na atual temporada do Campeonato Inglês. E foi em casa, no Old Trafford, contra o modesto Crystal Palace, pelo placar de 2 a 1.

O resultado deixa o time comandado pelo escocês Ole Gunnar Solskjaer com quatro pontos após três rodadas, mesma pontuação agora da equipe da zona sul de Londres, que, por sua vez, obteve seu primeiro na triunfo na competição.

Antes de a bola rolar, os torcedores do Manchester United exibiram cartazes em apoio ao volante francês Paul Pogba, que sofreu insultos racistas nas redes sociais depois de perder um pênalti no empate em 1 a 1 com o Wolverhampton na última segunda-feira.

A partida foi decidida por uma falha do goleiro espanhol De Gea, que aceitou a tentativa de Van Aanholt aos 48 minutos do segundo tempo, apenas quatro minutos depois de o time da casa ter conseguido, com muita pressão, obter a igualdade no placar com o jovem galês Daniel James.

O gol inaugural da partida havia sido marcado aos 32 minutos do primeiro tempo pelo ganês Jordan Ayew, aproveitando outra falha da defesa do Manchester United, desta vez com o zagueiro sueco Victor Lindelof.

O resultado poderia ter sido diferente caso o atacante Marcus Rashford não tivesse desperdiçado uma cobrança de pênalti quando a sua equipe ainda perdia por 1 a 0. Na batida, o jovem inglês acertou a trave.

Outro time londrino que se deu bem neste sábado foi o West Ham, que passou pelo Watford, fora de seus domínios, por 3 a 1. O francês Sébastian Haller foi o grande nome do jogo ao anotar dois dos três gols que deram a primeira vitória aos comandados do chileno Manuel Pellegrini. Em um deles, a assistência foi do brasileiro Felipe Anderson. O veterano Mark Noble, de pênalti, completou o placar e Gray descontou para o Watford.

O Leicester também saiu de campo pela primeira vez com os três pontos na temporada ao superar, fora de casa, o Sheffield United por 2 a 1, com gols de Jamie Vardy e Harvey Barnes. McBurnie anotou o gol único da equipe dos donos da casa.

Em dia propício para os visitantes, o Southampton também saboreou uma vitória ao derrotar o Brighton fora de casa por 2 a 0. Djenepo e Redmond balançaram as redes para levar mais uma equipe londrina ao triunfo neste sábado.