Manaus conquista acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

O Manaus é o primeiro time a garantir vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. O acesso foi conquistado neste sábado (20) após triunfo diante do Caxias por 3x0, diante de 44.121 torcedores na Arena da Amazônia. Recorde de público da competição.

Rossini, duas vezes, e Mateus Oliveira construíram o placar. O Manaus havia perdido o jogo de ida por 1x0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

Itabaiana e Ituano decidem mais uma vaga ainda neste sábado, às 20h, na cidade do interior de Sergipe. O Ituano venceu o primeiro jogo por 3x1, em Itu, no interior de São Paulo.

Duas equipes baianas buscarão o acesso no domingo (21). Depois de vencer em casa por 1x0, a Juazeirense visita o Brusque, às 16h, no estádio Augusto Bauer, no município do interior catarinense. Antes, às 15h, a Jacuipense recebe o Floresta-CE, no Valdredão, em Riachão do Jacuípe. O primeiro duelo, em Fortaleza, terminou empatado em 2x2.