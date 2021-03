Manaus vence Jaraguá e será adversário do Bahia na Copa do Brasil

O Bahia já tem adversário definido na segunda fase da Copa do Brasil. O tricolor enfrentará o Manaus, que nesta sexta-feira (26) goleou o Jaraguá-GO, por 4x1, e garantiu classificação no torneio.

A partida entre Bahia e Manaus será disputada na Fonte Nova. Pelo regulamento da Copa do Brasil, o duelo acontecerá em jogo único. Quem vencer avança para a terceira fase do torneio. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido em cobranças de pênalti.

A data da partida ainda será definida pela CBF, mas a tendência é a de que corra no dia 7 ou 14 de abril. Além da importância técnica, avançar de fase na Copa do Brasil vai significar reforço no caixa tricolor. Passando de fase, o Esquadrão receberá uma cota de R$ 1,7 milhão.

Na terceira fase, os confrontos serão definidos através de sorteio.