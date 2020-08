Manchester City aparece como favorito para tirar Messi do Barça

O clube pelo qual Lionel Messi jogará na próxima temporada ainda é um mistério. Mas, por enquanto, quem desponta como favorito para tirar o argentino do Barcelona é o Manchester City. Segundo o jornal Guardian, os ingleses estão confiantes que vão conseguir contratar o astro.

O próprio jogador, aliás, parece gostar da ideia de vestir a camisa dos Citizens. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, do Esporte Interativo, Messi já decidiu que quer atuar pelo clube na temporada seguinte. Além disso, a jornalista argentina Veronica Brunati, que é próxima à família do craque, garantiu que o City terá uma reunião com a equipe de Messi na semana que vem em Barcelona.

O clube vê como possível a chegada de Messi, segundo o Guardian, se o negócio for de graça ou de um custo baixo. Os salários dele no Barcelona livres de impostos estão na faixa dos € 50 milhões anuais (R$ 330,5 milhões).

Outro peso favorável ao City é o fato de Pep Guardiola ser o atual treinador. O técnico e o astro argentino trabalharam juntos no time catalão e conquistaram 14 de 19 títulos possíveis entre 2008 e 2012. Guardiola, aliás, estaria disposto a construir a equipe inglesa em torno de Messi, de acordo com Rivaldo, grande ídolo do Barça.

"Ele conhece profundamente as habilidades de Messi e encontraria uma solução para incorporá-lo rapidamente à equipe, tirandor o melhor dele", afirmou o brasileiro, em entrevista à casa de apostas Betfair.

"O Manchester City pode ser a melhor opção de Messi como seu próximo clube. Ele tem 33 anos, mas sua qualidade e talento são inquestionáveis e acho que ele ainda tem mais alguns anos no topo", acrescentou Rivaldo, que jogou pelo Barcelona, como meio-campista, de 1997 a 2002.

Livre das investigações da Uefa pelo Fair Play Financeiro, o clube inglês já anunciou, nesta temporada, as chegadas do zagueiro Aké e do meia-atacante Ferran Torres.

Para Rivaldo, seria "um final triste para a história de Messi com o Barcelona" se a saída dele for confirmada, mas o ex-jogador assume que "às vezes, as coisas não correm de acordo com as nossas expectativas".

Além do Manchester City, outros clubes que aparecem com boas possibilidades de levarem o argentino são Paris Saint-Germain - onde está Neymar - e Inter de Milão.