Manchester City confirma saída da Superliga europeia

A primeira baixa na Superliga europeia foi confirmada. O Manchester City oficializou nesta terça-feira (20) o desejo de retirar-se do grupo dos clubes fundadores da competição. O clube anunciou a decisão em um curto comunicado, postado em seu site.

"O Manchester City Football Club pode confirmar que promulgou formalmente os procedimentos para se retirar do grupo, desenvolvendo planos para uma Superliga Europeia", diz a nota.

O Manchester City é um dos semifinalistas da atual edição da Champions League, e enfrentará o Paris Saint-Germain. Após o anúncio da desistência, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, comemorou a decisão. Com a saída do clube inglês, é esperado que outros sigam o mesmo caminho.

"Estou muito feliz por receber o City de volta à família do futebol europeu. Eles demonstraram grande inteligência ao ouvir as muitas vozes - principalmente de seus torcedores - que revelaram os benefícios vitais que o sistema atual tem para todo o futebol europeu. Desde a vitória mundial na final da Champions até a primeira sessão de treinos de um jovem jogador em um clube de base", disse Ceferin.

"Como disse no Congresso da Uefa, é preciso coragem para admitir um erro, mas nunca duvidei que eles tivessem a capacidade e o bom senso para tomar essa decisão", continuou.

A Superliga foi anunciada no último domingo (18) por 12 grandes clubes da Europa. Desde então, vem sofrendo duras críticas de jogadores, torcedores, clubes não-participantes, ligas e até as principais entidades à frente do futebol, como a Uefa e a Fifa. Entre eles, o próprio técnico do City, Pep Guardiola. De acordo com o treinador, o formato faz com que os valores do esporte não sejam contemplados.

"Esporte não é esporte quando a relação entre esforço e recompensa não existe. Não é um esporte se o sucesso está garantido ou se não importa quando você perde. Já disse muitas vezes que quero uma 'Premier League' (Campeonato Inglês) de sucesso, não apenas um time no topo", afirmou Guardiola, em entrevista coletiva.

Inicialmente, o novo torneio teria 15 times fixos - os 12 fundadores e outros três não-anunciados - e cinco convidados. Dessa forma, os clubes criadores teriam sempre lugar garantido a cada temporada, ao invés de uma classificação por mérito em função dos campeonatos nacionais.

Capitão do Manchester City, Kevin De Bruyne também criticou o modelo da Superliga em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (20). "A palavra mais importante nisso tudo é COMPETIR. Com todos os eventos que vêm acontecendo nos últimos dias, talvez este seja o bom momento para todos se reunirem e tentarem trabalhar uma solução".

Estavam à frente do projeto: Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United e Liverpool, da Inglaterra; Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, da Espanha; e Internazionale de Milão, Milan e Juventus, da Itália.

Próximo da fila?

A imprensa local aponta que o Chelsea também anunciará a desistência da Superliga. Nesta terça-feira (20), o estádio Stamford Bridge, casa do time, foi palco de protestos de torcedores. Estimativas dos policiais apontam que participaram da manifestação cerca de 1,5 mil torcedores.

Os fãs seguravam cartazes com muitas críticas à diretoria do Chelsea. O principal alvo foi o dono do clube, o magnata russo Roman Abramovich. Eles reclamavam da "ganância" do projeto da Superliga, que promete render 3,5 bilhões de euros na primeira temporada.