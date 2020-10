Manchester City investiu quase R$ 7 bilhões para montar elenco

O Manchester City é o clube das cinco maiores ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) que mais gastou para montar seu elenco. É o que aponta um estudo do CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte), que analisou os investimentos feitos em reforços para 98 times, sem levar em consideração os salários.

O investimento do time treinado por Pep Guardiola foi de € 1,036 bilhão, ou R$ 6,78 bilhões, na cotação atual. O Paris Saint-Germain é o segundo colocado do ranking, com € 888 milhões (R$ 5,81 bilhões). E o terceiro é o Manchester United, com € 844 milhões (R$ 5,53 bilhões).

O curioso é que o Bayern, atual vencedor da Liga dos Campeões não aparece nem no top 10 do ranking. O clube alemão está somente na 15ª posição geral da lista, com gastos de "apenas" € 408 milhões (R$ 2,67 bilhões) em contratações.

A lista avalia quanto foi gasto pelos times para montar os elencos - ou seja, os valores que foram efetivamente pagos por cada clube em contratações. É diferente de uma avaliação sobre o valor atual do jogador.

O Manchester City também liderava a lista no ano passado, mas, agora, aparece com gastos de € 22 milhões (R$ 144 milhões) a mais.

Já o Chelsea foi quem mais cresceu entre 2019 e 2020: € 198 milhões (R$ 1,29 bilhão), alcançando o investimento total de € 761 milhões (R$ 4,98 bilhões). Está na 5ª colocação atualmente, logo atrás do Barcelona (€ 826 milhões, ou R$ 5,41 bilhões). A lista completa pode ser conferida aqui.