Manchester City já teria acordo fechado com Cristiano Ronaldo

Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo será o novo reforço do Manchester City. Segundo o jornalista espanhol Manu Sainz, do jornal As, o astro português já teria chegado a um acordo com o clube inglês, que lhe ofereceu um contrato de dois anos, até 2023.

Ronaldo receberia no novo time um salário de 15 milhões de euros por temporada (R$ 92 milhões), cerca de metade do que ganha atualmente na Juventus. No City, ainda encontraria o técnico Pep Guardiola, que foi seu rival no futebol espanhol - o treinador comandava o Barcelona, enquanto CR7 atuava pelo Real Madrid.

Porém, falta um acerto com o clube italiano. O jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências europeu, informou que o empresário de CR7, Jorge Mendes, teve uma reunião com a diretoria da Juve nesta quinta-feira (26) para discutir o futuro do atacante.

Ronaldo, por sua vez, já teria pedido ao time para ser vendido nesta janela de transferências. A Velha Senhora, de acordo com Romano, também tem interesse em acertar um acordo pelo jogador o mais rápido possível. A questão é que a Juventus reluta em liberar CR7 de graça, e quer uma compensação em dinheiro entre 28 e 30 milhões de euros (cerca de 184 milhões de reais).

De acordo com o As, o clube italiano chegou a solicitar a inclusão de Gabriel Jesus no negócio, mas a saída do brasileiro foi vetada por Pep Guardiola. Sendo assim, o City teria oferecido o atacante Raheem Sterling como opção.

Após pedir para sair, Cristiano Ronaldo já não estará disponível para a próxima partida da Juventus, neste sábado (28), às 15h45, contra o Empoli pela segunda rodada do Campeonato Italiano. No primeiro jogo, no empate em 2x2 com a Udinese, o astro começou no banco de reservas.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo já jogou em Manchester, mas pelo rival do City, o United. O astro fez história pelos Red Devils, clube que defendeu durante seis temporadas, entre 2003 e 2009, e se tornou ídolo. Foi em Old Trafford que o português venceu sua primeira Bola de Ouro, em 2008.