Manchester City lança camisa azul escura em edição limitada

O Manchester City apresentou, nesta terça-feira (10), uma nova camisa, predominantemente azul escura e com detalhes em dourado. O uniforme, em edição limitada, é em comemoração ao Ano Novo Chinês, e faz parte de uma coleção especial voltada para o público do país asiático.

O coelho, símbolo deste ano, aparece em destaque no verso da peça, ao lado do escudo do time. Além da camisa, há também jaqueta, calça de corrida e camisetas. Ederson, De Bruyne, Haaland e Walker foram os jogadores que serviram de modelo para mostrar a coleção.

Segundo o Manchester City, apesar de ser destinada ao público chinês, as peças serão vendidas no Etihad Stadium, na Inglaterra, assim como em outras lojas do clube e na internet.