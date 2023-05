Manchester City manda recado ao Bahia: 'Bem-vindo à família'

O Bahia se tornou, oficialmente, um dos 13 clubes integrantes do Grupo City. Um evento na manhã desta quinta-feira (4), na Arena Fonte Nova, marcou o fim do processo burocrático e início da gestão árabe no Tricolor. A cerimônia teve a presença do CEO do grupo, Ferran Soriano. Minutos após a assinatura do contrato, o Manchester City mandou um recado ao mais novo 'irmão'.

"Welcome to the family (bem-vindo à família)", publicou o time inglês, principal equipe do conglomerado.

O Manchester City não foi o único. Outros clubes integrantes do Grupo City mandaram recados ao Bahia. Ao todo, são 12 agremiações com participação direta do City, além de um time parceiro, o boliviano Bolivar.