Manchester United anuncia contratação de Cristiano Ronaldo: 'Bem-vindo de volta'

O atacante Cristiano Ronaldo está de volta ao Mancheter United, aos 36 anos, depois de uma semana em que a ida do craque português ao rival Manchester City chegou a ser dada como certa. O contrato assinado é para duas temporadas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27).

Com a negociação, Cristiano está de volta à cidade e ao clube em que começou a se destacar mais. Pelo clube inglês ele conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez. Também foi lá em que foi escolhido pela primeira vez como melhor jogador do mundo pela Fifa, em 2008.

"O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube chegou a um acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo de termos pessoais, visto e médico", diz nota divulgada pelo United. "Cristiano, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, já conquistou mais de 30 troféus importantes em sua carreira, incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões da Uefa, quatro Copas do Mundo de Clubes da FIFA, sete títulos da liga na Inglaterra, Espanha e Itália, e a Eurocopa pela seleção de Portugal", destaca o time.

Em sua primeira passagem pelo Manchester United, ele marcou 118 gols em 292 jogos, ressalta ainda o texto. "Todos no clube estão ansiosos para receber Cristiano de volta a Manchester".

CR7 estava na Juventus, da Itália, onde passou três temporadas, depois da saída do Real Madrid. Ele se despediu hoje dos colegas de time, depois de participar da pré-temporada. Na estreia no Campeonato Italiano, contudo, CR7 foi banco - o clube afirmou ser uma decisão técnica. Na Juventus, ele conquistou uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália e dois títulos italianos, mas não teve o mesmo sucesso na Liga dos Campeões. Na última temporada, a Juve acabou o torneio em quarto lugar.

Cristiano foi revelado pelo Sporting, de Portugal, mas chegou ao United ainda com 18 anos. Passou seis anos no clube inglês e saiu de lá já com grande destaque no futebol internacional. Contratado pelo Real Madrid, consolidou ainda mais seu nome. Foram mais quatro Liga dos Campeões conquistadas, além de ter sido escolhido por quatro vezes como o melhor do mundo enquanto jogava na Espanha (em 2013, 2014, 2016 e 2017).