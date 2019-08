Manchester United e jogadores repudiam racismo contra Pogba

Um pênalti perdido no empate do Manchester United por 1 a 1 contra o Wolverhampton, na segunda-feira (19), em confronto pela segunda rodada do Campeonato Inglês, causou mais um ato de racismo no futebol.

O meia francês Paul Pogba foi alvo de insultos racistas nas redes sociais, depois de desperdiçar a chance de colocar o time de Manchester na frente no placar. Nesta terça (20), foi defendido pelos seus companheiros e pela direção do clube.

O atacante Marcus Rashford e o zagueiro Harry Maguire foram alguns dos colegas de Manchester United que pediram um basta no racismo na Inglaterra. "Chega! Isso precisa parar o Twitter", escreveu Rashford. "O Manchester United é uma família. Paul Pogba faz grande parte dessa família. Você o ataca e nos ataca a todos", completou.

"Repugnante. A mídia social precisa fazer algo sobre isso... Toda conta aberta deve ser verificada por um passaporte/carta de condução. Pare com esses 'trolls' patéticos fazendo inúmeras contas para abusar das pessoas", comentou Maguire.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all... @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 20 de agosto de 2019

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 20 de agosto de 2019